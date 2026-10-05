Die EZB hilft Frankreich - denn die Zinsen steigen global weiter, nur nicht bei den französischen Anliehen. Die Zinsen in den USA auf ein neues Hoch seit der Finanzkrise - aber dennoch steigen KI-Aktien heute wieder, die bekanntlich immer Schulden aufnehmen, um ihre KI-Investitionen zu finanzieren (wobei Zinsen eine enorme Rolle spielen). Aber die Frage der Finanzierung ist neben Strom der große limitierende Faktor - denn das Geld ist teuer, und die geplanten Datencenter kommen später oder gar nicht (vor allem wenn die US-Demokraten die US-Zwischenwahlen gewinnen sollten). Wir sehen also eine KI-Rally, die nicht gerade konform mit den ökonomischen Fakten in Einklang zu bringen ist. Die Preise für Kredit-Ausfall-Versicherungen aber reflektieren eben diese Fakten. An den Fakten, dass Frankreich auf einem kaum durchzuhaltenden Schulden-Weg ist, kann auch die EZB nichts ändern..

Hinweis aus Video: Der ultimative Herbst-Trade 2026

Das Video "Frankreich: EZB greift ein - wie lange ignorieren KI-Aktien steigende Zinsen?" sehen Sie hier..