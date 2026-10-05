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    Marktgeflüster

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    Frankreich: EZB greift ein - wie lange ignorieren KI-Aktien steigende Zinsen?

    Die Zinsen in den USA auf ein neues Hoch seit der Finanzkrise - aber dennoch steigen KI-Aktien heute wieder, die bekanntlich immer Schulden aufnehmen, um ihre KI-Investitionen zu finanzieren

    Die EZB hilft Frankreich - denn die Zinsen steigen global weiter, nur nicht bei den französischen Anliehen. Die Zinsen in den USA auf ein neues Hoch seit der Finanzkrise - aber dennoch steigen KI-Aktien heute wieder, die bekanntlich immer Schulden aufnehmen, um ihre KI-Investitionen zu finanzieren (wobei Zinsen eine enorme Rolle spielen). Aber die Frage der Finanzierung ist neben Strom der große limitierende Faktor - denn das Geld ist teuer, und die geplanten Datencenter kommen später oder gar nicht (vor allem wenn die US-Demokraten die US-Zwischenwahlen gewinnen sollten). Wir sehen also eine KI-Rally, die nicht gerade konform mit den ökonomischen Fakten in Einklang zu bringen ist. Die Preise für Kredit-Ausfall-Versicherungen aber reflektieren eben diese Fakten. An den Fakten, dass Frankreich auf einem kaum durchzuhaltenden Schulden-Weg ist, kann auch die EZB nichts ändern..

    Hinweis aus Video: Der ultimative Herbst-Trade 2026

     

    Das Video "Frankreich: EZB greift ein - wie lange ignorieren KI-Aktien steigende Zinsen?" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Frankreich: EZB greift ein - wie lange ignorieren KI-Aktien steigende Zinsen? Die EZB hilft Frankreich - denn die Zinsen steigen global weiter, nur nicht bei den französischen Anliehen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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