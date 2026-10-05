Börsen Update
Börsen Update USA - 05.10. - US Tech 100 stark +0,77 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 51.316,98 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
Top-Werte: Visa (A) +2,47 %, NVIDIA +1,98 %, Microsoft +1,83 %, Caterpillar +1,77 %, Verizon Communications -0,45 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,19 %, Salesforce -1,79 %, Sherwin-Williams -0,70 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 31.047,13 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: MercadoLibre +9,97 %, Western Digital +6,58 %, SpaceX +6,54 %, AppLovin Registered (A) +6,39 %, Seagate Technology Holdings +6,37 %
Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -3,25 %, Ferrovial -2,98 %, Thomson Reuters -1,87 %, Arm Holdings -1,83 %, Intel -1,60 %
Der US 500 steht bei 7.774,79 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.
Top-Werte: PTC +34,51 %, Corteva +8,15 %, Moderna +7,27 %, EchoStar Registered (A) +7,03 %, Western Digital +6,58 %
Flop-Werte: C.H.Robinson Worldwide -10,58 %, Lennar Registered (A) -6,72 %, Chipotle Mexican Grill -4,61 %, Align Technology -3,42 %, Bristol-Myers Squibb -3,39 %
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