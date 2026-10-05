MLP Aktie mit Kurssprung +5,23 % - 05.10.2026

Die Anleger von MLP dürfen sich über ein Kursplus von +5,23 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 10,660€. Die MLP Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,15 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,23 % hinzu. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die MLP Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +41,02 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MLP Aktie damit um +8,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +53,98 % gewonnen.

Während MLP heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,19 %. Damit gehört MLP heute zu den auffälligeren Werten.

MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,52 % 1 Monat +16,16 % 3 Monate +41,02 % 1 Jahr +45,65 %

? wallstreetONLINE-Community zur MLP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 20:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg über 10 Euro und die auf 110–120 Mio. Euro erhöhte EBIT-Prognose für 2026. Höhere Performancegebühren und Zinseinnahmen nähren Erwartungen einer weiteren Anhebung; ein Teilnehmer kalkuliert mit 125–140 Mio. Euro. Neue Analystenziele liegen bei 14 Euro (Nuways) und 15 Euro (Berenberg). Diskutiert werden weiteres Kurspotenzial, mögliche Konsolidierung sowie ein erwartetes KGV von rund 14 und 3,7 % Dividendenrendite für 2026.

Informationen zur MLP Aktie

Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR € wert.

Leichte Verluste in Deutschland, Rückenwind für den US 500: Während die Indizes wenig Bewegung zeigen, sorgen Einzelwerte wie PTC mit kräftigen Kurssprüngen für Aufsehen.

Original-Research: MLP SE - from NuWays AG 05.10.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach einer höheren Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) 2026 von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieses Ziel sei noch immer zurückhaltend, schrieb …

So schlagen sich die Wettbewerber von MLP

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Swiss Life Holding notiert im Plus, mit +0,40 %. Zurich Insurance Group notiert im Plus, mit +0,52 %. OVB Holding legt um +0,79 % zu HYPOPORT notiert im Plus, mit +0,22 %.

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Ob die MLP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MLP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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