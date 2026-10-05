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    Aktien New York

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    Gewinne zum Wochenstart - Nasdaq 100 mit weiterem Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen legen nach verhaltenem Auftakt moderat zu
    • Nasdaq 100 erreicht Rekordhoch, Tech-Aktien stützen
    • PTC steigt nach Übernahmeangebot um 34 Prozent
    Aktien New York - Gewinne zum Wochenstart - Nasdaq 100 mit weiterem Rekord
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt haben die US-Aktienmärkte am Montag im weiteren Verlauf moderat zugelegt. Überdurchschnittliche Kursgewinne bei einigen schwergewichteten Technologiewerten sorgten für Unterstützung und überwogen die jüngsten Sorgen über die nach wie vor hohen Ölpreise und Anleiherenditen. Frische Konjunkturdaten lieferten leicht positive Impulse. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor - gemessen am Einkaufsmanagerindex ISM - ist im September weitgehend wie erwartet ausgefallen.

    Der anfangs im Minus notierende Leitindex Dow Jones Industrial berappelte sich und gewann zuletzt 0,2 Prozent auf 51.255 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,6 Prozent auf 7.771 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm ein weiteres Rekordhoch und stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 31.034 Punkte.

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    "Es gibt für Anleger zwar reichlich Grund zur Sorge, aber die Unternehmensgewinne bilden weiterhin ein Gegengewicht", kommentierte Marktexperte Mark Hackett vom Finanzdienstleister Nationwide. "Erfreulich ist, dass diese Stärke kein Zufall ist. Wir sehen eine gesunde Kombination aus Wachstum und Margensteigerungen."

    Unter den als "Magnificent 7" bekannten, schwerstgewichteten Tech-Werten fielen die Aktien von Tesla und Meta mit Kursaufschlägen von 2,4 beziehungsweise 2,2 Prozent besonders positiv auf. Die Titel des KI-Chipherstellers Nvidia stiegen um 1,6 Prozent. Der taiwanesische Nvidia-Partner Hon Hai hatte einen besser als erwartet ausgefallenen Quartalsumsatz gemeldet, was auf fortgesetzt hohe Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) hindeutet.

    Dagegen büßten die Papiere von Intel 1,9 Prozent ein. Börsianer verwiesen auf Medienspekulationen, wonach der taiwanesische Chiphersteller TSMC eine mögliche Zusammenarbeit mit dem von Elon Musk initiierten Halbleiterprojekt Terafab prüfe. Bislang galt Intel als wahrscheinlicher Technologiepartner.

    Für die Anteilscheine von Nike ging es um 3,0 Prozent abwärts. Zuvor hatte die Ratingagentur die Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit des Sportartikelkonzerns mit negativen Aussichten von "A+" auf "A" abgewertet.

    Die Titel des KI-Chipentwicklers Cerebras Systems schnellten um 8 Prozent hoch. Sam Altman, Vorstandschef des KI-Pioniers OpenAI hatte gesagt, dass Cerebras ein "enger Partner" von OpenAI sei und beide Firmen "intensiv daran arbeiten, die Grenzen der Geschwindigkeit zu verschieben".

    Die PTC-Aktien sprangen um 34 Prozent nach oben, nachdem der französische Technologiekonzern Schneider Electric eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf des Softwareunternehmens unterzeichnet hatte./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 104,3 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +40,71 %/+87,62 % bedeutet.





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