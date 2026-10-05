1&1 beschließt Kapitalerhöhung: United Internet bringt Sacheinlage
Mehr Spielraum für den Netzausbau: 1&1 erhöht sein Grundkapital um 20 Prozent. United Internet zeichnet alle neuen Aktien gegen Darlehensforderungen von rund 850 Millionen Euro.
Foto: 1&1 AG
- 1&1 beschließt eine Kapitalerhöhung um 20 % des bisherigen Grundkapitals; das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre wird ausgeschlossen.
- United Internet übernimmt als alleinige Zeichnerin 35.352.929 neue Aktien zu rechnerisch 24,05 Euro je Aktie.
- Als Sacheinlage bringt United Internet Darlehensrückzahlungsansprüche von nominal rund 850,2 Millionen Euro gegen 1&1 Versatel ein.
- Die Maßnahme soll die Kapitalstruktur und Eigenkapitalquote von 1&1 stärken und zusätzlichen finanziellen Spielraum schaffen, insbesondere für den Netzausbau.
- Nach Wirksamwerden steigt das Grundkapital auf rund 233,3 Millionen Euro; United Internets Beteiligung erhöht sich von rund 87,19 % auf rund 89,32 %.
- Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einschließlich des Prime Standard zugelassen werden.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei 1&1 ist am 12.11.2026.
Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,28 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,050EUR das entspricht einem Plus von +2,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.160,96PKT (-0,13 %).
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