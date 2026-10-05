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    1&1 beschließt Kapitalerhöhung: United Internet bringt Sacheinlage

    Mehr Spielraum für den Netzausbau: 1&1 erhöht sein Grundkapital um 20 Prozent. United Internet zeichnet alle neuen Aktien gegen Darlehensforderungen von rund 850 Millionen Euro.

    1&1 beschließt Kapitalerhöhung: United Internet bringt Sacheinlage
    Foto: 1&1 AG
    • 1&1 beschließt eine Kapitalerhöhung um 20 % des bisherigen Grundkapitals; das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre wird ausgeschlossen.
    • United Internet übernimmt als alleinige Zeichnerin 35.352.929 neue Aktien zu rechnerisch 24,05 Euro je Aktie.
    • Als Sacheinlage bringt United Internet Darlehensrückzahlungsansprüche von nominal rund 850,2 Millionen Euro gegen 1&1 Versatel ein.
    • Die Maßnahme soll die Kapitalstruktur und Eigenkapitalquote von 1&1 stärken und zusätzlichen finanziellen Spielraum schaffen, insbesondere für den Netzausbau.
    • Nach Wirksamwerden steigt das Grundkapital auf rund 233,3 Millionen Euro; United Internets Beteiligung erhöht sich von rund 87,19 % auf rund 89,32 %.
    • Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einschließlich des Prime Standard zugelassen werden.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei 1&1 ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,28 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,050EUR das entspricht einem Plus von +2,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.160,96PKT (-0,13 %).


    1&1

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    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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