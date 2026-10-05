United Internet steigt bei 1&1-Sachkapitalerhöhung ein
Mehr Eigenkapital für 1&1: United Internet bringt eine Darlehensforderung von rund 850 Millionen Euro ein und steigert seinen Anteil auf 89,32 %. Das soll finanziellen Spielraum schaffen.
Foto: United Internet AG
- Am 5. Oktober 2026 beschloss die 1&1 AG eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital.
- Das Grundkapital wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 20 % erhöht.
- United Internet bringt eine Darlehensforderung über rund 850,2 Mio. Euro gegen die 1&1 Versatel GmbH als Sacheinlage ein.
- Dafür erhält United Internet 35.352.929 neue 1&1-Aktien zu einem rechnerischen Ausgabepreis von 24,05 Euro je Aktie.
- Nach Durchführung steigt United Internets Beteiligung an 1&1 auf rund 89,32 %; die bestehende Kauforder für bis zu 6 Mio. weitere Aktien bleibt bestehen.
- Die Transaktion soll 1&1s Kapitalstruktur und finanziellen Handlungsspielraum stärken sowie die konzerninterne Finanzierung vereinfachen. Für United Internet entsteht kein zusätzlicher Liquiditätsabfluss.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei United Internet ist am 12.11.2026.
Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im
Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,380EUR das entspricht einem Plus von +0,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.514,00PKT (+0,10 %).
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