1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,20 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 20:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +10,75 %/+39,46 % bedeutet.