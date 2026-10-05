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    1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • United Internet erhält Aktien für Versatel-Darlehen
    • 1&1 gibt 35 Millionen Aktien ohne Bezugsrecht aus
    • Kapitalerhöhung stärkt Eigenkapital und Netzausbau
    1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTABAUR (dpa-AFX) - Die 1&1-Mutter United Internet überträgt Darlehensforderungen an ihre Tochter und erhält dafür neue Aktien. Insgesamt würden gut 35 Millionen Papiere entsprechend 20 Prozent des bestehenden Grundkapitals ausgegeben, teilte die Telekommunikationstochter am Montagabend mit. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, allein zeichnungsberechtigt ist United Internet. Der rechnerische Ausgabepreis liegt bei 24,05 Euro. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte 24,25 Euro betragen.

    Die eingebrachten Darlehensforderungen betragen gut 850 Millionen Euro und richten sich gegen die 1&1-Tochter Versatel. Durch die Kapitalerhöhung stärke das Unternehmen seine Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und erweitere den finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, hieß es weiter. Im nachbörslichen Handel sorgten die Neuigkeiten bei den Aktien der beteiligten Unternehmen nicht für größere Bewegungen./he/edh

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,20 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 20:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +10,75 %/+39,46 % bedeutet.





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