JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel des Autozulieferers dürfte den Tiefpunkt bei der Umsatzentwicklung widerspiegeln, schrieb Jose M Asumendi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die hohen Rohstoff-, Wechselkurs- und Speicherchip-Kosten sollten die Margen belastet haben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:27 / BST
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Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 34,70EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
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