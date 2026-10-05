🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisa (A) AktievorwärtsNachrichten zu Visa (A)

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Visa (A) Aktie steigt um +2,75 % - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die Visa (A) Aktie, bisher, um +2,75 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Visa (A) Aktie steigt um +2,75 % - 05.10.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

    Visa (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.10.2026

    Anleger bei Visa (A) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,75 % zu und notiert bei 329,40. Die Visa (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,52 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,75 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    48.200,00€
    Basispreis
    30,65
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54.749,11€
    Basispreis
    30,53
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Visa (A) über einen Zuwachs von +5,18 % freuen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Auf Wochensicht steht bei der Visa (A) Aktie damit ein Gewinn von +2,13 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Visa (A) um +10,20 % gewonnen.

    Während Visa (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %. Damit gehört Visa (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,13 %
    1 Monat +2,09 %
    3 Monate +5,18 %
    1 Jahr +10,39 %
    Stand: 05.10.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Visa (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 560,99 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 05.10. - US Tech 100 stark +0,77 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DAX leicht im Minus – PTC schießt um 34 Prozent nach oben


    Leichte Verluste in Deutschland, Rückenwind für den US 500: Während die Indizes wenig Bewegung zeigen, sorgen Einzelwerte wie PTC mit kräftigen Kurssprüngen für Aufsehen.

    Börsenstart USA - 05.10. - US 30 schwach -0,54 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Visa (A)?

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,75 %. PayPal notiert im Plus, mit +3,05 %. Block (A) legt um +3,26 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Visa (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Visa (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Visa (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Visa (A)

    +2,76 %
    +2,17 %
    +1,84 %
    +4,56 %
    +10,16 %
    +50,01 %
    +69,38 %
    +343,07 %
    +3.430,83 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B
    Visa (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Visa (A) Aktie steigt um +2,75 % - 05.10.2026 Am 05.10.2026 ist die Visa (A) Aktie, bisher, um +2,75 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     