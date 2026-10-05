Visa (A) Aktie steigt um +2,75 % - 05.10.2026

Anleger bei Visa (A) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,75 % zu und notiert bei 329,40€. Die Visa (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,52 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,75 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Visa (A) über einen Zuwachs von +5,18 % freuen.

Auf Wochensicht steht bei der Visa (A) Aktie damit ein Gewinn von +2,13 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Visa (A) um +10,20 % gewonnen.

Während Visa (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %. Damit gehört Visa (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,13 % 1 Monat +2,09 % 3 Monate +5,18 % 1 Jahr +10,39 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Stand: 05.10.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 560,99 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Leichte Verluste in Deutschland, Rückenwind für den US 500: Während die Indizes wenig Bewegung zeigen, sorgen Einzelwerte wie PTC mit kräftigen Kurssprüngen für Aufsehen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Visa (A)?

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,75 %. PayPal notiert im Plus, mit +3,05 %. Block (A) legt um +3,26 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Visa (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Visa (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Visa (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.