JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Das Wachstum des Autozulieferers sei weiterhin von schwierigen Rahmenbedingungen auf den Märkten und die Einstellung bestimmter Aktivitäten beeinträchtigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Allerdings sei das Management zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 34,70EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42,30
Kursziel alt: 42,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42,30
Kursziel alt: 42,30
Währung: EUR
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