JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Das Wachstum des Autozulieferers sei weiterhin von schwierigen Rahmenbedingungen auf den Märkten und die Einstellung bestimmter Aktivitäten beeinträchtigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Allerdings sei das Management zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 34,70EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42,30

Kursziel alt: 42,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

