BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio vor den am 5. November anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Auf der Veranstaltung des Autozulieferers am späten Nachmittag seien die Jahresziele wiederholt worden, schrieb Harry Martin am Montag. Zudem sei eine Erholung der Kosten im vierten Quartal bestätigt worden./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 34,80EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

