BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio vor den am 5. November anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Auf der Veranstaltung des Autozulieferers am späten Nachmittag seien die Jahresziele wiederholt worden, schrieb Harry Martin am Montag. Zudem sei eine Erholung der Kosten im vierten Quartal bestätigt worden./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 34,80EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
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