Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 05.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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NVIDIA
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 2
Performance 1M: +7,72 %
Performance 1M: +7,72 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias neues Allzeithoch und die Marktkapitalisierung von rund 5,72 Billionen Dollar. Short-Positionen gelten angesichts des Ausbruchs als riskant; zugleich wird über mögliche Korrekturen und RSI-Werte diskutiert, die auf Dollarbasis nicht überkauft erscheinen. Fundamental werden starke Nachfrage und Auftragsrückstände betont; Googles eigene Chips gelten derzeit kaum als Bedrohung. Auch Bewertung und geplante Aktienrückkäufe werden kontrovers beurteilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 3
Performance 1M: +8,89 %
Performance 1M: +8,89 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 4
Performance 1M: -3,69 %
Performance 1M: -3,69 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 5
Performance 1M: -2,23 %
Performance 1M: -2,23 %
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