Aktien mit extremer Performance im US 30 am 05.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias neues Allzeithoch und die Marktkapitalisierung von rund 5,72 Billionen Dollar. Short-Positionen gelten angesichts des Ausbruchs als riskant; zugleich wird über mögliche Korrekturen und RSI-Werte diskutiert, die auf Dollarbasis nicht überkauft erscheinen. Fundamental werden starke Nachfrage und Auftragsrückstände betont; Googles eigene Chips gelten derzeit kaum als Bedrohung. Auch Bewertung und geplante Aktienrückkäufe werden kontrovers beurteilt.