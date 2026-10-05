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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 05.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 30 am 05.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Visa (A)
    ISIN: US92826C8394
    WKN: A0NC7B
    Die Visa (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,85 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 2
    Performance 1M: +7,72 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias neues Allzeithoch und die Marktkapitalisierung von rund 5,72 Billionen Dollar. Short-Positionen gelten angesichts des Ausbruchs als riskant; zugleich wird über mögliche Korrekturen und RSI-Werte diskutiert, die auf Dollarbasis nicht überkauft erscheinen. Fundamental werden starke Nachfrage und Auftragsrückstände betont; Googles eigene Chips gelten derzeit kaum als Bedrohung. Auch Bewertung und geplante Aktienrückkäufe werden kontrovers beurteilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,89 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,69 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Unitedhealth Group
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,23 %
    Chart Unitedhealth Group
    ISIN: US91324P1021
    WKN: 869561
    Die Unitedhealth Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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