Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von rund 20 Prozent im schwachen Gesamtmarkt und mögliche Belastungen durch die politische Unsicherheit in Brasilien. Fundamental werden das um 75 Prozent gewachsene Kreditportfolio und niedrige Ausfallquoten positiv bewertet. Diskutiert wird, dass IFRS-9-Wertberichtigungen zunächst das Ergebnis belasten, während Zinsen und Rückstellungsauflösungen später positiv wirken.