Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +7,20 %
Performance 1M: +17,56 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,21 %
Performance 1M: -2,33 %
Tagesperformance: +6,12 %
Performance 1M: -8,30 %
Tagesperformance: +5,91 %
Performance 1M: +13,60 %
Tagesperformance: +5,62 %
Performance 1M: +6,00 %
Tagesperformance: +5,38 %
Performance 1M: -6,58 %
Tagesperformance: +5,05 %
Performance 1M: +8,76 %
Tagesperformance: +4,10 %
Performance 1M: +14,78 %
Tagesperformance: +3,59 %
Performance 1M: -1,70 %
Tagesperformance: -3,55 %
Performance 1M: +6,76 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,27 %
Performance 1M: +1,76 %
? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: -7,47 %
Tagesperformance: +2,75 %
Performance 1M: +7,72 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: +11,63 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: +22,11 %
Tagesperformance: +2,67 %
Performance 1M: -8,25 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: +5,12 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +21,31 %
Tagesperformance: +2,55 %
Performance 1M: +25,04 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: +8,89 %
Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: +26,88 %