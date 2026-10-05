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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von rund 20 Prozent im schwachen Gesamtmarkt und mögliche Belastungen durch die politische Unsicherheit in Brasilien. Fundamental werden das um 75 Prozent gewachsene Kreditportfolio und niedrige Ausfallquoten positiv bewertet. Diskutiert wird, dass IFRS-9-Wertberichtigungen zunächst das Ergebnis belasten, während Zinsen und Rückstellungsauflösungen später positiv wirken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber MercadoLibre eingestellt.

    SpaceX
    Tagesperformance: +7,20 %
    Platz 2
    Performance 1M: +17,56 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursanstieg seit August, der mit hohen ETF-Käufen und zunehmendem Free Float erklärt wird. Anleger sehen die Bewertung über erwartete KGVs 2027/28 als zunehmend tragfähig. Optimismus stützen hohe Analystenziele sowie Starlink-, KI- und Starship-Wachstum; Risiken bleiben Starship-Probleme, Wiederverwendbarkeit, Kapitalbedarf und sehr ambitionierte Prognosen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: +6,21 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,33 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,21 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +6,12 %
    Platz 4
    Performance 1M: -8,30 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,12 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +5,91 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,60 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,91 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +5,62 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,00 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,62 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +5,38 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,58 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,38 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +5,05 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,76 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,05 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 9
    Performance 1M: +14,78 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,70 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 11
    Performance 1M: +6,76 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ KI-Cloud-Wachstum und dessen Finanzierung. Diskutiert werden starke Nachfrage und steigende Margen gegenüber Risiken durch hohe Investitionen, Schulden, Kundenvorauszahlungen und Verwässerung. Themen sind zudem der zwölfjährige Vertrag über 50 MW mit AIB und die Inferize-Übernahme, die GPU-Auslastung und Inferenzkosten verbessern soll. Kontrovers bleibt, wie nachhaltig Wachstum und Cashflow sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    PayPal
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 12
    Performance 1M: +1,76 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPals schwächeres Wachstum beim Branded-Zahlungsvolumen gegenüber großen Händlern und einen möglichen Marktanteilsverlust. Dem stehen eine als günstig bewertete Aktie (KGV um 10) und Übernahmegerüchte gegenüber, deren Substanz unklar bleibt. Mizuho bestätigt „Neutral“ mit 51 Dollar Kursziel bei rund 53 Dollar Börsenkurs; einzelne Nutzer erwarten bis Jahresende eine Seitwärtsbewegung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

    Ferrovial
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 13
    Performance 1M: -7,47 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 14
    Performance 1M: +7,72 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias neues Allzeithoch und die Marktkapitalisierung von rund 5,72 Billionen Dollar. Short-Positionen gelten angesichts des Ausbruchs als riskant; zugleich wird über mögliche Korrekturen und RSI-Werte diskutiert, die auf Dollarbasis nicht überkauft erscheinen. Fundamental werden starke Nachfrage und Auftragsrückstände betont; Googles eigene Chips gelten derzeit kaum als Bedrohung. Auch Bewertung und geplante Aktienrückkäufe werden kontrovers beurteilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Tesla
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 15
    Performance 1M: +11,63 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas hohe Bewertung trotz guter Verkaufszahlen, aber offenbar geringer Margen und Gewinne. Diskutiert wird, ob Robotaxis und weitere Zukunftsfelder die Bewertung tragen können; Zweifel an Sicherheit und Betrieb der Robotaxis verstärken die Skepsis. Einzelne Beiträge erwarten nach positiven Nachrichten Verkaufsdruck und verweisen auf möglichen Kapitalbedarf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 16
    Performance 1M: +22,11 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 17
    Performance 1M: -8,25 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 18
    Performance 1M: +5,12 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 19
    Performance 1M: +21,31 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 20
    Performance 1M: +25,04 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 21
    Performance 1M: +8,89 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 22
    Performance 1M: +26,88 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

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