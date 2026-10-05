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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 05.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 05.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    791,44€
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart PTC
    ISIN: US69370C1009
    WKN: A1H9GN
    Die PTC Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +34,51 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu PTC (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Schneider-Electric-Übernahmeangebot von 205 US-Dollar je Aktie: Einige halten es angesichts eines möglichen fairen Werts um 250 Dollar und niedriger Bewertung für zu niedrig, andere sehen nach dem Kursaufschlag eine attraktive Ausstiegschance. Umstritten sind PTCs Wachstumsaussichten: stabile, moderate Zuwächse und ein starkes, spezialisiertes CAD-Geschäft stehen der Sorge vor begrenztem Marktwachstum und Marktanteilsverlusten gegenüber. Auch der Einfluss des KI-Themas auf die Softwarebewertung wird diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PTC eingestellt.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: -9,52 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,43 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,52 %.

    Corteva
    Tagesperformance: +9,37 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,16 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,37 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +7,11 %
    Platz 4
    Performance 1M: +46,33 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Anstieg der Moderna-Aktie über 200 Dollar und die Aufnahme in den Nasdaq-100. Diskutiert werden heftige Schwankungen, Kurslücken, ausgelöste Stop-Loss-Orders und ein möglicher Rücksetzer nach der Rally. Einige halten die Bewertung im Vergleich zu BioNTech oder Volkswagen für hoch; Sorgen gelten zudem Zinsen und Marktrisiken. mRNA-Potenzial und Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff werden als positive Faktoren gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: -6,84 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,06 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,84 %.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +6,71 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,04 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,71 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +6,59 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,73 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,59 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +6,30 %
    Platz 8
    Performance 1M: -2,33 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,30 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +6,22 %
    Platz 9
    Performance 1M: -8,30 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,22 %.

    Nucor
    Tagesperformance: +6,09 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,65 %
    Chart Nucor
    ISIN: US6703461052
    WKN: 851918
    Die Nucor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,09 %.

    Humana
    Tagesperformance: +5,83 %
    Platz 11
    Performance 1M: +2,90 %
    Chart Humana
    ISIN: US4448591028
    WKN: 856584
    Die Humana Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,83 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +5,73 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,00 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    Steel Dynamics
    Tagesperformance: +5,63 %
    Platz 13
    Performance 1M: +4,75 %
    Chart Steel Dynamics
    ISIN: US8581191009
    WKN: 903772
    Die Steel Dynamics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,63 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +5,38 %
    Platz 14
    Performance 1M: -6,58 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,38 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 15
    Performance 1M: +8,76 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    Fiserv
    Tagesperformance: +4,63 %
    Platz 16
    Performance 1M: -9,91 %
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,63 %.

    Zimmer Biomet Holdings
    Tagesperformance: +4,35 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,15 %
    Chart Zimmer Biomet Holdings
    ISIN: US98956P1021
    WKN: 753718
    Die Zimmer Biomet Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,35 %.

    Global Payments
    Tagesperformance: +4,28 %
    Platz 18
    Performance 1M: -9,54 %
    Chart Global Payments
    ISIN: US37940X1028
    WKN: 603111
    Die Global Payments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,28 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 19
    Performance 1M: -13,44 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +4,26 %
    Platz 20
    Performance 1M: +14,78 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,26 %.

    Mettler Toledo International
    Tagesperformance: +4,13 %
    Platz 21
    Performance 1M: +18,69 %
    Chart Mettler Toledo International
    ISIN: US5926881054
    WKN: 910553
    Die Mettler Toledo International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,13 %.

    Danaher
    Tagesperformance: +4,07 %
    Platz 22
    Performance 1M: +10,34 %
    Chart Danaher
    ISIN: US2358511028
    WKN: 866197
    Die Danaher Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,07 %.

    Stryker
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 23
    Performance 1M: -2,57 %
    Chart Stryker
    ISIN: US8636671013
    WKN: 864952
    Die Stryker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Bristol-Myers Squibb
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 24
    Performance 1M: -9,12 %
    Chart Bristol-Myers Squibb
    ISIN: US1101221083
    WKN: 850501
    Die Bristol-Myers Squibb Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    Ventas
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 25
    Performance 1M: -6,69 %
    Chart Ventas
    ISIN: US92276F1003
    WKN: 878380
    Die Ventas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    Healthpeak Pptys
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,32 %
    Chart Healthpeak Pptys
    ISIN: US42250P1030
    WKN: A2N5NP
    Die Healthpeak Pptys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Corning
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 27
    Performance 1M: +7,67 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 28
    Performance 1M: -3,69 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 29
    Performance 1M: -8,63 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    Align Technology
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 30
    Performance 1M: -7,43 %
    Chart Align Technology
    ISIN: US0162551016
    WKN: 590375
    Die Align Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 31
    Performance 1M: +26,88 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    HP
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 32
    Performance 1M: -0,59 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 05.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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