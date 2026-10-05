Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 05.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
? wallstreetONLINE-Community zu PTC (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Schneider-Electric-Übernahmeangebot von 205 US-Dollar je Aktie: Einige halten es angesichts eines möglichen fairen Werts um 250 Dollar und niedriger Bewertung für zu niedrig, andere sehen nach dem Kursaufschlag eine attraktive Ausstiegschance. Umstritten sind PTCs Wachstumsaussichten: stabile, moderate Zuwächse und ein starkes, spezialisiertes CAD-Geschäft stehen der Sorge vor begrenztem Marktwachstum und Marktanteilsverlusten gegenüber. Auch der Einfluss des KI-Themas auf die Softwarebewertung wird diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PTC eingestellt.
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: -9,52 %
Tagesperformance: -9,52 %
Platz 2
Performance 1M: -0,43 %
Performance 1M: -0,43 %
Corteva
Tagesperformance: +9,37 %
Tagesperformance: +9,37 %
Platz 3
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
Moderna
Tagesperformance: +7,11 %
Tagesperformance: +7,11 %
Platz 4
Performance 1M: +46,33 %
Performance 1M: +46,33 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Anstieg der Moderna-Aktie über 200 Dollar und die Aufnahme in den Nasdaq-100. Diskutiert werden heftige Schwankungen, Kurslücken, ausgelöste Stop-Loss-Orders und ein möglicher Rücksetzer nach der Rally. Einige halten die Bewertung im Vergleich zu BioNTech oder Volkswagen für hoch; Sorgen gelten zudem Zinsen und Marktrisiken. mRNA-Potenzial und Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff werden als positive Faktoren gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -6,84 %
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 5
Performance 1M: -8,06 %
Performance 1M: -8,06 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +6,71 %
Tagesperformance: +6,71 %
Platz 6
Performance 1M: +10,04 %
Performance 1M: +10,04 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +6,59 %
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 7
Performance 1M: +14,73 %
Performance 1M: +14,73 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,30 %
Tagesperformance: +6,30 %
Platz 8
Performance 1M: -2,33 %
Performance 1M: -2,33 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +6,22 %
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 9
Performance 1M: -8,30 %
Performance 1M: -8,30 %
Nucor
Tagesperformance: +6,09 %
Tagesperformance: +6,09 %
Platz 10
Performance 1M: +0,65 %
Performance 1M: +0,65 %
Humana
Tagesperformance: +5,83 %
Tagesperformance: +5,83 %
Platz 11
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
Autodesk
Tagesperformance: +5,73 %
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 12
Performance 1M: +6,00 %
Performance 1M: +6,00 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +5,63 %
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 13
Performance 1M: +4,75 %
Performance 1M: +4,75 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 14
Performance 1M: -6,58 %
Performance 1M: -6,58 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 15
Performance 1M: +8,76 %
Performance 1M: +8,76 %
Fiserv
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 16
Performance 1M: -9,91 %
Performance 1M: -9,91 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 17
Performance 1M: -3,15 %
Performance 1M: -3,15 %
Global Payments
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 18
Performance 1M: -9,54 %
Performance 1M: -9,54 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 19
Performance 1M: -13,44 %
Performance 1M: -13,44 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +4,26 %
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 20
Performance 1M: +14,78 %
Performance 1M: +14,78 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: +4,13 %
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 21
Performance 1M: +18,69 %
Performance 1M: +18,69 %
Danaher
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 22
Performance 1M: +10,34 %
Performance 1M: +10,34 %
Stryker
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 23
Performance 1M: -2,57 %
Performance 1M: -2,57 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 24
Performance 1M: -9,12 %
Performance 1M: -9,12 %
Ventas
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 25
Performance 1M: -6,69 %
Performance 1M: -6,69 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 26
Performance 1M: -6,32 %
Performance 1M: -6,32 %
Corning
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 27
Performance 1M: +7,67 %
Performance 1M: +7,67 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 28
Performance 1M: -3,69 %
Performance 1M: -3,69 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 29
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
Align Technology
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 30
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
Intel
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 31
Performance 1M: +26,88 %
Performance 1M: +26,88 %
HP
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 32
Performance 1M: -0,59 %
Performance 1M: -0,59 %
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