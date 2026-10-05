BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Gabelstaplerherstellers dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Philippe Lorrain in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 36,19EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 58
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
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