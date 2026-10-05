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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel 54 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein: Outperform für Aumovio, Ziel 54 Euro
    • Aumovio bekräftigt Jahresziele bei Veranstaltung
    • Erholung der Kosten im vierten Quartal bestätigt
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel 54 Euro
    Foto: AUMOVIO SE

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio vor den am 5. November anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Auf der Veranstaltung des Autozulieferers am späten Nachmittag seien die Jahresziele wiederholt worden, schrieb Harry Martin am Montag. Zudem sei eine Erholung der Kosten im vierten Quartal bestätigt worden./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC

    AUMOVIO

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    ISIN:DE000AUM0V10WKN:AUM0V1
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 34,75 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 21:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +21,04 %/+78,67 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 54 Euro



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