ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt BMW-Kursziel von 70 auf 60 Euro
- Management zeigte wenig Zuversicht beim Umsatz
- Gewinnwarnung belastet Strategie und Prognosen 2027
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe das Management keine Zuversicht in puncto Umsatz vermittelt und sich bei der Strategie zur Kapitalrückführung bedeckt gehalten, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Autobauer scheine unter dem Schock der jüngsten Gewinnwarnung zu stehen und zögere, potenzielle neue Gewinnquellen zu erörtern. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 54,78 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/+50,07 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Schau sich einer die Trendlinie an....
Mensch toll - durch den Kursrückgang kann BMW noch mehr Aktien zurückkaufen -das war bisher schon ein tolles Geschäft!