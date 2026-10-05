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    Besonders beachtet!

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    Merck & Co - Aktie zeigt Schwäche - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um -2,79 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck & Co - Aktie zeigt Schwäche - 05.10.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

    Merck & Co Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 05.10.2026

    Die Anleger von Merck & Co müssen heute einen Kursrückgang von -2,79 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 124,39. Die Talfahrt der Merck & Co Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 124,39, mit einem Minus von -2,79 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die Merck & Co Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,67 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um -4,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,69 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Merck & Co +39,36 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich +0,18 % im Plus-Minus-Bereich. Merck & Co entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,56 %
    1 Monat -3,69 %
    3 Monate +10,67 %
    1 Jahr +62,85 %
    Stand: 05.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 309,63 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 05.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 500.

    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 05.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 30.

    Börsen Update USA - 05.10. - US Tech 100 stark +0,77 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Merck & Co

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,06 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,14 %. Sanofi verliert -0,82 %

    Merck & Co Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Merck & Co Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Merck & Co Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Merck & Co

    -2,70 %
    -4,65 %
    -3,79 %
    +10,56 %
    +62,69 %
    +28,00 %
    +72,04 %
    +133,99 %
    +248,67 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q
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