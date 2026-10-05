Merck & Co - Aktie zeigt Schwäche - 05.10.2026

Die Anleger von Merck & Co müssen heute einen Kursrückgang von -2,79 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 124,39€. Die Talfahrt der Merck & Co Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 124,39€, mit einem Minus von -2,79 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Obwohl die Merck & Co Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,67 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um -4,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,69 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Merck & Co +39,36 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich +0,18 % im Plus-Minus-Bereich. Merck & Co entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,56 % 1 Monat -3,69 % 3 Monate +10,67 % 1 Jahr +62,85 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Stand: 05.10.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 309,63 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 500.

Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im US 30.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Merck & Co

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,06 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,14 %. Sanofi verliert -0,82 %

Merck & Co Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Merck & Co Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Merck & Co Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.