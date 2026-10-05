BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Profitabilität im Europa-Geschäft der Supermarktkette dürfte leicht gesunken sein, schrieb Richard Trainor in einem am Montag vorliegenden Ausblick. In den USA sollte sich die Margenverwässerung fortgesetzt haben./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 31,45EUR auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Richard Trainor
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Trainor
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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