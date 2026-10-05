Riad ist Gastgeber der sechsten Ausgabe des Future Minerals Forum im Januar 2027

RIAD, Saudi-Arabien, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das saudische Ministerium für Industrie und Bodenschätze hat bekannt gegeben, dass die sechste Ausgabe des Future Minerals Forum (FMF) unter der Schirmherrschaft des Hüters der beiden Heiligen Moscheen vom 12. bis 14. Januar 2027 in Riad unter dem Motto „Globale Zusammenarbeit für eine widerstandsfähige Mineralienversorgung" stattfinden wird.

An der fünften Ausgabe, die im Januar 2026 stattfand, nahmen Regierungsvertreter aus 91 Ländern sowie mehr als 64 staatliche und nichtstaatliche Organisationen teil, zusammen mit 21.500 Teilnehmern aus 175 Ländern. Dabei wurden 132 Vereinbarungen und Absichtserklärungen im Wert von mehr als 26,7 Milliarden US-Dollar (100 Milliarden SAR) unterzeichnet, womit sich die Gesamtzahl über fünf Ausgaben auf 398 Vereinbarungen und Absichtserklärungen im Wert von über 75,2 Milliarden US-Dollar (282 Milliarden SAR) beläuft.

Das FMF 2027 wird sich auf die Mobilisierung von Finanzmitteln, die Beschleunigung der Projektentwicklung und die Verkürzung der Zeit bis zur Produktion konzentrieren, um die Mineralienversorgung zu erhöhen und Wertschöpfungsketten im Königreich sowie in aufstrebenden Lieferregionen auszubauen, darunter die „Superregion", die Afrika, West- und Zentralasien sowie Lateinamerika umfasst.

Im Mittelpunkt des Forums steht der von der Regierung geleitete Ministerrundtisch, an dem Regierungen, Branchenführer, multilaterale Organisationen sowie Finanz- und Wissenschaftseinrichtungen teilnehmen. Erweiterte „Gateway to Funding"-Aktivitäten werden Investoren mit skalierbaren Projekten zusammenbringen, während die „State-of-the-Sector"-Sitzungen – eine Erweiterung des „Future Minerals Barometer" – Rohstoffprognosen und Markteinblicke bieten werden. Im Rahmen von Führungskräfte-Rundtischgesprächen und Treffen zum Wissensaustausch werden Lösungen zur Stärkung der Lieferketten entwickelt.

Das FMF hat dazu beigetragen, die Diskussionen über die Zukunft der Mineralien von bloßen Ambitionen hin zu Partnerschaften, Investitionen und Projekten voranzubringen und gleichzeitig die Chancen des Bergbaus und der Industrie in Saudi-Arabien mit internationalem Kapital, Technologie und Fachwissen zu verknüpfen.

Das Forum ist gemeinsam mit dem Bergbausektor des Königreichs gewachsen. Die Explorationsausgaben Saudi-Arabiens stiegen von 54,7 Millionen US-Dollar (205 Millionen SAR) 2020 auf 362,7 Millionen US-Dollar (1,36 Milliarden SAR) 2025, und die Zahl der aktiven Explorationsunternehmen wuchs von sechs auf 191.

Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Minister für Energie sowie Minister für Industrie und Bodenschätze, gab kürzlich zudem bekannt, dass Untersuchungen im Rahmen des Jabal-Sayid-Projekts für Seltenerdelemente in der Region Medina geschätzte Ressourcen von 114 Millionen Tonnen Erz mit hohen Konzentrationen an Seltenerdelementen, insbesondere schweren Seltenerdelementen, ergeben hätten.

Das FMF treibt die Ziele der umfassenden Strategie für den Bergbau und die Mineralindustrie voran. Das FMF2027 wird einen weltweiten Aufruf zur Diversifizierung der Mineralienversorgung, zum Ausbau der Bergbaukapazitäten und zum Aufbau eines widerstandsfähigeren Mineralien-Ökosystems starten.

Für die Anmeldung und weitere Informationen besuchen Sie bitte futuremineralsforum.com

KONTAKT: Mustafa Al Refaie, mustafa.alrefaie@omc.com, +966 55 725 1006

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/riad-ist-gastgeber-der-sechsten-ausgabe-des-future-minerals-forum-im-januar-2027-302898870.html