LumApps als Leader im Gartner Magic Quadrant 2026 für Intranet Packaged Solutions ausgezeichnet

LYON, Frankreich und AUSTIN, Texas, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- LumApps, der führende Anbieter für Employee-Experience-Plattformen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für Intranet Packaged Solutions das vierte Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen erreicht dabei die höchste Positionierung bei Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute) und Vollständigkeit der Vision (Completeness of Vision).

Höchste Positionierung bei Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute) und am weitesten fortgeschritten bei Vollständigkeit der Vision (Completeness of Vision).

Die Plattform unterstützt Unternehmen durch sofort einsatzbereite KI-Agenten für Mitarbeitende, eine schnelle Informationssuche und Automatisierungsfunktionen. Teams können damit verschiedene Tools verbinden, Workflows und Agenten koordinieren sowie alltägliche Aufgaben automatisieren.

Um den unterschiedlichen Anforderungen an die Employee Experience in mittelständischen und großen Unternehmen gerecht zu werden, vereint LumApps Büro-, Frontline- und physische Arbeitsumgebungen auf einer zentralen Plattform. Dazu gehören neue Funktionen, die direkt in die Plattform integriert sind:

Frontline Workers (ehemals Beekeeper): Auf Basis fachspezifischer Expertise direkt in der Plattform Workflows bereit, die für mobile Endgeräte optimiert sind. Diese sind auf schnelllebige, branchenspezifische Umgebungen wie Einzelhandel, Fertigung und Gesundheitswesen zugeschnitten.

Auf Basis fachspezifischer Expertise direkt in der Plattform Workflows bereit, die für mobile Endgeräte optimiert sind. Diese sind auf schnelllebige, branchenspezifische Umgebungen wie Einzelhandel, Fertigung und Gesundheitswesen zugeschnitten. Workplace Experience (ehemals Comeen): Statt physische Räume als separate Silos zu behandeln, integriert LumApps Services rund um Räume und Flächen – darunter Raumbuchung, Digital Signage und Besuchermanagement – direkt in die digitale Employee Experience.

„Wir sehen diese Auszeichnung sowohl als wichtigen Meilenstein für LumApps als auch als Ansporn, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern weiter voranzugehen", so Sébastien Cano, designierter CEO von LumApps. „KI verändert grundlegend, wie Menschen bei der Arbeit mit Technologie umgehen. Unser Anspruch ist es, dieses Potenzial für alle Unternehmen und Mitarbeitenden in eine alltägliche Nutzung und einen konkreten Mehrwert zu übersetzen. Wir werden weiterhin ausloten, was mit KI möglich ist, unsere Innovationen vorantreiben und Lösungen für die Zukunft der Arbeit entwickeln."