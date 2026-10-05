Gewinne zum Wochenstart - Ölpreise sinken

Dividendenstatistik September 2026





wie versprochen hier der Monatsrückblick. Hab den etwas vorgezogen um die letzten Dividenden in den Oktober zu verschieben. Da wird es nämlich vielleicht knapp mit der Vierstelligkeit. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Für die Kreuzfahrt von Werthaltig reicht es natürlich bei weitem nicht, aber mir reicht es auch so. Sind wahrscheinlich im Jahresschnitt ca. 1400€ monatlich - und das Netto. Wie eine Durchschnittsrente in Deutschland - und die kommt bei mir ja neben Betriebsrente auch noch dazu. Da kann man schon entspannt zurücklehnen und das Treiben gemütlich verfolgen.Soviel steht schon mal fest: die Jahresziele werden erreicht und aktuell liege ich genau 20% über Vorjahr. Kommt aber daher dass ich im Dezember 2025 noch etwas Geld vom Festgeldkonto zu Consors umgeschichtet hab. Aber ansonsten kommen jetzt keine Neuinvestitionen dazu, zumal Frau Timburg ab Ende Dezember dann auch Vollrentnerin ist und ein Gehalt wegfällt.





Kurstechnisch war der September bei mir etwas "leichter" und ich bin bei 14,2% YTD angelangt. Ich würde sagen damit kann ich gut leben. Irgendwie hab ich aktuell zu viele Werte welche einfach nur rumdümpeln oder gar leicht abwärts notieren.





Jan 1088,08€

Feb 1058,24€

Mär 1534,40€

Apr 1349,58€

Mai 2885,81€

Jun 1733,60€

Jul 1400,37€

Aug 1356,99€

Sep 1254,28€

Gesamt: 13.661,35€





Top5 YTD: Seplat +176%, Hafnia +86%, DHT +84%, ASML +75%, Ecopetrol +73%

Flop5 YTD: Infosys -40%, Allwyn -40%, GQG -35%, Telkom Inmdonesia -34%, Kumba Iron -33%





Wie ersichtlich alles kleinere Positionen - sowohl beim Plus als auch beim Minus - welche nicht in meiner neulichen Aufstellung aufgetaucht sind. Und wie üblich - beim Minus wird das Ergebnis durch die Dividenden abgemildert und beim Plus kommen diese on Top.





Auch in diesem Monat verteilen sich die Zahlungen schön breit über viele Länder und Branchen:





US: Gladstone Investment, Gladstone Commercial, VISA, Pfizer, TJX, JNJ, IBM, MSFT, AGNC, Alphabet, Main Street, MCD, SLR

ZA: Südafrika-Bond, Nedbank

KR: KB Financial

JP: Japan Tobacco

TH: Thai Union

SG: Singapore Technologies, CapitaLand Ascendas, Hafnia

CL: Embotelladora Andina, SQM

CO: Grupo Cibest

VG: Flex LNG

KZ: Halyk Bank

GB: Shell, Legal&General

TN: Tunesien-Bond

BR: Petrobras

MO: Wynn Macau

AU: BHP, Rio Tinto

GE: Lion Financial

JE: Amcor





So, das wars meinerseits für den September. Jetzt geht es darum, auch im Oktober eine "goldene" Bilanz zu präsentieren. Wie gesagt - bleibt spannend ob ich wieder die 1000€ knacken kann. Da fallen nämlich vs. Vorjahr 2 große Zahlungen aus. Die Abfindung von Globaltrans und Halyk hat diesmal ja schon im September überwiesen. Aber irgendwie werd ich das schon wieder schaffen damit die Bilanz optisch gut dasteht.





Euch einen guten Abschluss und viele Dividenden im nächsten Monat.

Timburg