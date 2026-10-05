Aktien New York Schluss
Gewinne zum Wochenstart - Ölpreise sinken
- US-Börsen legten im Verlauf zu und schlossen im Plus
- Sinkende Ölpreise stützten die US-Aktienmärkte
- Nasdaq 100 stieg auf Rekordhoch und schloss höher
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Straße von Hormus vorantreiben.
Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 51.267,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 7.773,95 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um 0,87 Prozent auf 31.076,44 Punkte.
Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf US-Beamte berichtete, haben sich hochrangige US-Kabinettsmitglieder vergangene Woche in Camp David getroffen, um die nächsten Schritte im Iran-Krieg und im Jemen-Konflikt zu besprechen. Iranische Staatsmedien berichteten unterdessen, dass der Innenminister des Landes am Montag zu Gesprächen nach Katar aufgebrochen sei./edh/he
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Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
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@Skipper
Ich lese hier seit geraumer Zeit gerne mit, da mir die gegenseitige Wertschätzung hier sehr angenehm auffällt. Ist nicht überall so bei wo .
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Dass das keine Handlungsempfehlung sein soll, versteht sich von selbst.
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