🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Türkei und Pakistan wollen rasch Truppen in Saudi-Arabien stationieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan, Saudi-Arabien und Türkei entsenden Kräfte
    • Verteidigungspakt sieht Beistand bei Angriffen vor
    • Umfang der Truppenverlegung bleibt zunächst unklar
    Türkei und Pakistan wollen rasch Truppen in Saudi-Arabien stationieren
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    RIAD (dpa-AFX) - Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben vereinbart, rasch militärische Streitkräfte und Kapazitäten im Königreich zu stationieren. Das teilten die drei Länder nach einer Dringlichkeitssitzung in Riad im Rahmen des Mekka-Verteidigungspakts in einer gemeinsamen Erklärung mit.

    Man habe entschieden, sofort zur praktischen Umsetzung des gemeinsamen Verteidigungspakts überzugehen "und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die vereinbarten Militärkräfte und -kapazitäten bereitzustellen und deren rasche Stationierung im Königreich zu gewährleisten", hieß es.

    Die Dringlichkeitssitzung in Riad sei abgehalten worden, um auf die Bedrohungen einzugehen, denen Saudi-Arabien gegenüberstehe, hieß es in der Erklärung weiter. In der Mitteilung gab es keine Details, in welchem Umfang Truppen und Gerät nach Saudi-Arabien verlegt werden sollen. Unter einer langanhaltenden Militärpartnerschaft sind bereits pakistanische Einheiten in Saudi-Arabien stationiert.

    Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben im August den Mekka-Verteidigungspakt unterzeichnet. Dieser enthält eine Beistandsklausel ähnlich wie die im Nato-Vertrag, wonach ein Angriff auf eine Partei als Angriff auf alle gewertet wird. Saudi-Arabien geriet zuletzt durch Vorstöße der Huthi-Miliz im Jemen und Angriffe auf die wichtige Ost-West-Pipeline unter Druck und erhofft sich hier den Beistand seiner Verbündeten.

    Islamabad: Haben unterstützende Rolle inne

    Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif, der an dem Treffen teilnahm, sagte dem Sender Geo News, Saudi-Arabien - das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft - habe zuletzt dort Geländegewinne erzielt, wie die Zeitung "Dawn" berichtete.

    Auf die Frage nach einer möglichen Rolle Pakistans und der Türkei antwortete Asif demnach, beide Staaten seien zwar "im Einsatzgebiet präsent", doch seien ausschließlich saudische Truppen an Kampfhandlungen beteiligt. Aktuell würden die Türkei und Pakistan eine "unterstützende Rolle" innehaben, Pakistan sei etwa an Aufklärungsmaßnahmen beteiligt./vee/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Türkei und Pakistan wollen rasch Truppen in Saudi-Arabien stationieren Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben vereinbart, rasch militärische Streitkräfte und Kapazitäten im Königreich zu stationieren. Das teilten die drei Länder nach einer Dringlichkeitssitzung in Riad im Rahmen des Mekka-Verteidigungspakts in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     