BERNSTEIN RESEARCH stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Umsatz und Auftragseingang dürften um jeweils 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Benjamin Thielmann in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Den Gewinn (EPS) des Anlagenbauers erwartet der Experte 13 Prozent höher./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 67,73EUR auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 69,00 € , was eine Steigerung von +1,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer