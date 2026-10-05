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    Antimony Resources Corp. (CSE

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    ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Abschluss einer Flow-Thru-Finanzierung in Höhe von 5.000.000 $ bekannt

    Antimony Resources Corp. (CSE - ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Abschluss einer Flow-Thru-Finanzierung in Höhe von 5.000.000 $ bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, Kanada / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Flow-Through-Finanzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 10.638.300 Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 0,47 $ aus und erzielte damit einen Bruttoerlös von 5.000.000 $. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Antimonprojekt Bald Hill verwendet.

     

    Das Unternehmen zahlte eine Barprovision in Höhe von 245.000 $ und gab insgesamt 521.277 Broker-Warrants an Castlewood Capital Corporation aus. Die Broker-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss zu einem Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden und unterliegen bis zum 6. Februar 2027 einer Handelssperre.

     

    Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

     

    Highlights

     

    • Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.
    • Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.
    • Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.
    • Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.
    • NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.
    • Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).
    • Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

     

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    Antimony Resources Corp. (CSE ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Abschluss einer Flow-Thru-Finanzierung in Höhe von 5.000.000 $ bekannt AntimonyResources_10-05-2026_DEPRcom.awlist1 { list-style:none; counter-reset:awlistcounter3_0 }.awlist1 > li:before { content:'(' counter(awlistcounter3_0) ')'; counter-increment:awlistcounter3_0 }Vancouver, Kanada / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / …
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