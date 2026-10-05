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    Wadephul sieht weitergehende Pläne Russlands

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul sieht Russlands Pläne über Ukraine hinaus
    • Putins Ziel könnte die Rückkehr zur Sowjetunion sein
    • Deutschland bekräftigt Nato-Beistand bei Angriffen
    Wadephul sieht weitergehende Pläne Russlands
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul geht davon aus, dass Russland über den Krieg mit der Ukraine hinaus weitergehende Pläne hat. Russland habe vor dem Krieg ein gutes Auskommen mit der Ukraine gehabt, zudem habe keiner Russland bedroht, das Land habe gute Lieferverträge auch mit Deutschland gehabt, sagte der CDU-Politiker in der ntv-Sendung "Pinar Atalay". "Und deswegen müssen wir doch davon ausgehen, dass Russland weitergehende Pläne hat."

    Auf die Frage, was genau unter weitergehenden Plänen zu verstehen sei, antwortete Wadephul, dass Präsident Wladimir Putin in der Vergangenheit den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet habe. "Wenn das die größte Katastrophe war, dann möchte er die wahrscheinlich reparieren." Dazu gehöre die Ukraine, dazu gehört auch Georgien, Moldau und das Baltikum. "Das sind jetzt EU- und Nato-Mitglieder und damit sind wir dann selbst auch betroffen als Alliierte."

    Verpflichtungen als Nato-Staat

    Mit Blick auf die Verpflichtungen Deutschlands als Nato-Staat sagte Wadephul, dass Deutschland nicht erst dann angegriffen sei, wenn deutsches Gebiet angegriffen werde, sondern auch dann, wenn etwa die Grenze nach Polen, Estland, Lettland oder Litauen überschritten werde. Zwar müsse die Grenzübertretung dann noch in einem Verfahren festgestellt werden. "Aber das ist im Grundsatz unsere Zusage und Deutschland steht zu dieser Zusage".

    Darüber hinaus werde Deutschland aber jetzt schon angegriffen, sagte Wadepuhl und verwies auf die Drohnen-Vorfälle in Leipzig und diverse Cyberangriffe der Vergangenheit. Als Krieg wolle er sie nicht bezeichnen, sondern als hybride Angriffe. Diese Vorfälle seien jedoch feindselig und könnten eine Vorstufe sein.

    Im August hatte es am Flughafen Leipzig/Halle einen Angriff mit einer Drohne gegeben, die mit Sprengstoff ausgerüstet war. Sie war zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Bundesregierung macht Russland für den Angriff verantwortlich. Moskau bestreitet das./tay/DP/he







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