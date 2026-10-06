Applied Intuition geht eine Partnerschaft mit Honda ein, um die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge der nächsten Generation voranzutreiben

SUNNYVALE, Kalifornien und TOKIO, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein führender Anbieter von physikalischen KI-Lösungen für alle beweglichen Maschinen, gab heute eine Partnerschaft mit Honda Motor Co., Ltd. bekannt, um die Softwareentwicklung für die softwaredefinierten Fahrzeuge (SDVs) der nächsten Generation des Automobilherstellers voranzutreiben.

Durch diese Zusammenarbeit werden die Schnelligkeit der Software aus dem Silicon Valley und die japanische Ingenieurskunst vereint, um Hondas SDV-Plattform für das gesamte Fahrzeug voranzubringen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Applied Intuition seine „Vehicle OS"-Software einsetzen, um die interne Entwicklung einer zentralisierten, aktualisierbaren und hochgradig personalisierten SDV-Plattform bei Honda erheblich zu beschleunigen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kommen die besten Ingenieure von Honda und hochkarätige Softwareteams aus Japan und dem Silicon Valley zusammen, um eine SDV-Plattform für das gesamte Fahrzeug voranzutreiben, die Hondas Fahrzeugarchitektur der nächsten Generation unterstützen soll.

„Honda strebt eine softwaredefinierte Zukunft an, in der sich Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickeln und unseren Kunden hochgradig personalisierte Erlebnisse bieten können", sagte Mahito Shikama, Chief Officer für Unternehmensstrategie und -betrieb bei Honda Motor Co., Ltd. „Durch die Partnerschaft mit Applied Intuition können wir unsere internen Entwicklungsbemühungen beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle über unsere Fahrzeugarchitektur und die Ausrichtung unserer Software behalten."

Honda leitet eines der weltweit führenden Serienproduktionsprogramme für den Massenmarkt, und die Partnerschaft spiegelt das technische Ziel wider, eine einheitliche SDV-Plattform zu entwickeln, die fortschrittliche Fahrzeugarchitekturen und differenzierte Kundenerlebnisse auf globaler Ebene ermöglicht. Die „Vehicle OS"-Software von Applied Intuition soll die internen Teams von Honda dabei unterstützen, die Entwicklung zu beschleunigen und die Kosten während der Umstellung des Unternehmens auf SDV zu senken. Applied Intuition wird sein Know-how in den Bereichen Betriebssystem- und Softwareentwicklung für alle Antriebsstränge, einschließlich Hybridfahrzeuge, einbringen und dabei Hondas langjähriges Engagement für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit unterstützen.

„Honda ist ein weltweit führender, technologisch fortschrittlicher Automobilhersteller, und gemeinsam treiben wir die Entwicklung einer SDV-Plattform für das gesamte Fahrzeug voran", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „Indem wir die Software-Praktiken des Silicon Valley mit Hondas technischer Exzellenz verbinden, schaffen wir eine zentralisierte und erweiterbare Fahrzeugplattform, die sich auf die Serienproduktion skalieren lässt."

Die Zusammenarbeit von Applied Intuition mit Honda unterstreicht einmal mehr die Rolle des Unternehmens als zuverlässiger Softwarepartner für weltweit führende Automobilhersteller. Dank bestehender Partnerschaften in den wichtigsten Regionen des Pkw-Marktes – darunter Europa und die Vereinigten Staaten – arbeitet Applied Intuition mittlerweile mit Automobilherstellern in allen wichtigen Regionen weltweit zusammen.

Gemeinsam bauen Applied Intuition und Honda eine Partnerschaft auf, die auf gemeinsamer technischer Sorgfalt, globaler Teamarbeit und einer gemeinsamen Vision davon basiert, wie Software die nächste Ära der Mobilität prägen wird.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition entwickelt die Technologie, um eine Milliarde Maschinen intelligent zu machen. Das 2017 gegründete Unternehmen aus dem Silicon Valley treibt die Entwicklung physischer KI in den Bereichen Automobilindustrie, Verteidigung, Lkw-Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft voran. Applied Intuition hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, und verfügt über fast zwei Dutzend Niederlassungen weltweit, darunter in London, München, Tokio, Seoul und im Großraum Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter applied.co oder per E-Mail an, press@applied.co.

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