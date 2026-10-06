AMPERA LEGT DER US-ATOMAUFSICHTSBEHÖRDE EINEN UMFASSENDEN BETEILIGUNGSPLAN VOR

PALM BEACH GARDENS, Florida, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das auf fortschrittliche Kerntechnik spezialisierte Unternehmen AMPERA hat im Rahmen der Vorantragsphase des Genehmigungsverfahrens einen umfassenden Plan zur Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden bei der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde (NRC) eingereicht. Das Unternehmen rechnet damit, seinen Antrag auf eine Genehmigung für die kombinierte Produktions- und Brennstoffherstellungsanlage bis Oktober 2027 einzureichen.

Im Rahmen dieser Phase des Genehmigungsverfahrens stellt AMPERA detaillierte Informationen zu zentralen Entwicklungsthemen wie den innovativen Konstruktionsmerkmalen, den Methoden und den Analysen bereit, um den behördlichen Prüfungsprozess zu beschleunigen und Risiken zu minimieren.

Der Lizenzierungs- und Vermarktungsplan von AMPERA steht im Einklang mit dem kürzlich von der NRC eingerichteten „Office of Advanced Reactors" (OAR). Die OAR ist für die Umsetzung eines integrierten Regulierungsansatzes zuständig, der den sicheren Einsatz fortschrittlicher Reaktortechnologien ermöglicht.

Der derzeitige Geltungsbereich des AMPERA-Plans ist umfassend und umfasst die Genehmigung von Reaktoren gemäß Titel 10 des Code of Federal Regulations (10 CFR), Teile 40, 53, 70 und 71, zur Unterstützung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kernmaterial, der Brennstoffherstellung, der Herstellung von Reaktorkernen und dem Einsatz von Modulen an mehreren Standorten. Angesichts der jüngsten und zu erwartenden Änderungen im Bereich der regulatorischen Rahmenbedingungen für fortschrittliche Mikroreaktortechnologie bietet der Plan von AMPERA die nötige Flexibilität, um den effektivsten und effizientesten Weg zur Erteilung von Genehmigungen für die Kommerzialisierung und den weltweiten Einsatz zu ebnen.

„Im Rahmen dieses Prozesses werden wir technische Details an die Aufsichtsbehörden weitergeben, unser geistiges Eigentum schützen und das Vertrauen in fortschrittliche Nukleartechnologie stärken", sagte Brian Matthews, Gründer und CEO von AMPERA. „Wir freuen uns darauf, unsere Pläne für das kommerzielle, subkritische, mit Thorium betriebene modulare System von AMPERA gemeinsam mit der NRC zu erörtern."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Leichtwasserreaktoren nutzen der thoriumbasierte Brennstoff und die unterkritischen Betriebssysteme von AMPERA einen externen Neutronengenerator, um den Betrieb in Gang zu setzen und aufrechtzuerhalten. Dadurch entsteht eine zusätzliche Ebene der Betriebskontrolle, während gleichzeitig innovative Ansätze für den Brennstoffkreislauf ermöglicht werden. Am 26. August gaben AMPERA und das Lawrence Livermore National Laboratory unter eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung fortschrittlicher Kernbrennstoffe bekannt.