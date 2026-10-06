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    MIMARU eröffnet eine Immobilie in Osaka-Namba mit Apartments für sechs Personen und einer Sky-Garden-Suite

    TOKIO, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, Japans führende Apartmenthotel-Marke für Familien und Gruppen, die von der Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betrieben wird, eröffnete am Donnerstag, dem 1. Oktober, das „MIMARU Osaka Namba Station Annex" in Namba, Osaka. Die Anlage verfügt über 68 Zimmer im Apartmentstil, von denen die Hälfte Platz für bis zu sechs Gäste und die andere Hälfte für bis zu vier Gäste bietet. Jedes Zimmer verfügt über eine Küche, einen Essbereich sowie eine Waschmaschine mit Trockner; die 100 Quadratmeter große „Sky Garden Three-Bedroom Suite" in der obersten Etage bietet sechs Gästen eine private Außenterrasse mit Blick über die Stadt.

    Bild 1: https://drive.google.com/file/d/1K0bvDmfnnSzOC4fXZ7F1Pt4y5wbX1dht/view?usp=sharing 

    Informationen zu MIMARU: https://mimaruhotels.com/en/about/ 

    Entworfen mit Blick darauf, wie sechs Personen eine Wohnung nutzen

    Die Unterkunft bietet eine Lösung für ein bekanntes Problem bei Familienreisen: Das Zusammensein ist Teil des Erlebnisses, aber nicht jeder möchte in jedem Moment dasselbe tun. In einer Wohnung kann sich eine Person ausruhen, während sich eine andere fertig macht, eine weitere sich um die Wäsche kümmert und andere sich am Esstisch versammeln. Die Gestaltung ermöglicht es den Familienmitgliedern, unterschiedlichen Tagesrhythmen zu folgen, ohne separate Gästezimmer buchen zu müssen.

    Die „Sky Garden"-Suite mit drei Schlafzimmern ist die größte Unterkunft des Hauses und umfasst ein 100 Quadratmeter großes Apartment für sechs Gäste. Sie verfügt über sechs Einzelbetten, drei Waschbecken, zwei Toiletten, ein Badezimmer, einen separaten Duschraum und eine eigene Terrasse. Die Terrasse bietet den Gästen einen weiteren Ort, an dem sie gemeinsam entspannen oder dem Trubel der Stadt entfliehen können – ein ruhigerer Ort hoch über Osaka, der ihnen dennoch die Möglichkeit gibt, die Energie von Namba zu spüren.

    Bild 2: https://drive.google.com/file/d/1hq48Tv-zsncsQiqvkbqcHZ_I5KksGQvb/view?usp=drive_link 

    „Je größer die Gruppe, desto mehr praktische Herausforderungen ergeben sich – vom Gepäck über die Wäsche bis hin zur Vorbereitung und der gemeinsamen Nutzung der Räumlichkeiten", sagte Mao Mochizuki, Internationale Öffentlichkeitsarbeit bei Cosmos Hotel Management. „Aufgrund unserer Erfahrung mit der Unterbringung größerer Familien haben wir über die reine Anzahl der Betten hinausgeschaut und uns damit befasst, wie mehrere Personen eine Wohnung im Laufe des Tages tatsächlich nutzen. Familien benötigen die Freiheit, sich zurückziehen und gleichzeitig in derselben Wohnung zusammenkommen zu können. Für eine größere Familie kann diese Möglichkeit ein wahrer Luxus sein."

    Bild 3: https://drive.google.com/file/d/19yZXa6mn8Q2eUlnST46KAkbtriVu80sA/view?usp=drive_link 

    Einzelheiten zum MIMARU Osaka Namba Station Annex
    Eröffnung: 1. Oktober 2026
    Ort: Namba, Osaka, Japan
    Zimmer: 68
    Raumgröße: 39 bis 100 Quadratmeter
    Kapazität: Vier oder sechs Gäste; Kinder ab 7 Jahren werden auf die Gästekapazität angerechnet
    Wichtige Ausstattungsmerkmale in jedem Zimmer: Küche, Essbereich und Waschmaschine mit Trockner im Zimmer
    Zugang: Fünf Minuten vom Bahnhof Nankai Namba entfernt; sechs Minuten vom Bahnhof Nippombashi entfernt; etwa 50 Minuten mit dem Zug vom internationalen Flughafen Kansai entfernt

    Weitere Informationen finden Sie auf: https://mimaruhotels.com/hotel/namba-station-annex/ 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mimaru-eroffnet-eine-immobilie-in-osaka-namba-mit-apartments-fur-sechs-personen-und-einer-sky-garden-suite-302899122.html






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    MIMARU eröffnet eine Immobilie in Osaka-Namba mit Apartments für sechs Personen und einer Sky-Garden-Suite TOKIO, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ - MIMARU, Japans führende Apartmenthotel-Marke für Familien und Gruppen, die von der Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betrieben wird, eröffnete am Donnerstag, dem 1. Oktober, das „MIMARU Osaka Namba Station …
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