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    Minenaktien jetzt kaufen? Goldexperte rät zum Einstieg! Barrick Mining, B2Gold und Desert Gold im Fokus.

    Jetzt Goldminenaktien kaufen? Der Goldexperte Markus Bußler sieht im jüngsten Rücksetzer eine attraktive Gelegenheit zum Einstieg. Nach einer Rally von rund 50 % hatte der Minen-ETF GDX etwa 18 % von seinem Hoch abgegeben. Damit ist er in die …

    Minenaktien jetzt kaufen? Goldexperte rät zum Einstieg! Barrick Mining, B2Gold und Desert Gold im Fokus.
    Foto: esg-aktien.de
    Jetzt Goldminenaktien kaufen? Der Goldexperte Markus Bußler sieht im jüngsten Rücksetzer eine attraktive Gelegenheit zum Einstieg. Nach einer Rally von rund 50 % hatte der Minen-ETF GDX etwa 18 % von seinem Hoch abgegeben. Damit ist er in die charttechnische Kaufzone zwischen rund 84 und 88 USD zurückgekehrt. Für den Experten spricht das Chance-Risiko-Verhältnis auf diesem Niveau wieder für Käufe. Bereits im Juli hatte ihn eine ähnliche technische Konstellation zu einer positiven Einschätzung veranlasst. Anschließend legten die Kurse kräftig zu. Die derzeit schlechte Stimmung schreckt ihn deshalb nicht ab. Davon könnten Aktien wie Barrick Mining, B2Gold und Desert Gold profitieren.

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    Minenaktien jetzt kaufen? Goldexperte rät zum Einstieg! Barrick Mining, B2Gold und Desert Gold im Fokus. Jetzt Goldminenaktien kaufen? Der Goldexperte Markus Bußler sieht im jüngsten Rücksetzer eine attraktive Gelegenheit zum Einstieg. Nach einer Rally von rund 50 % hatte der Minen-ETF GDX etwa 18 % von seinem Hoch abgegeben. Damit ist er in die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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