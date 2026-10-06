Von Altlasten zu Renditen und von Traditionsunternehmen zu Wachstumsperlen: Warum BASF, Bayer und Zefiro Methane jetzt auf die Watchlist gehören!
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane BASF kämpft sich durch ein Sparprogramm und lockt Anleger weiterhin mit einer starken Dividende. Zudem plant der Chemie-Riese den Konkurrenten Evonik zu übernehmen. Dieser strategische Zukauf …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane BASF kämpft sich durch ein Sparprogramm und lockt Anleger weiterhin mit einer starken Dividende. Zudem plant der Chemie-Riese den Konkurrenten Evonik zu übernehmen. Dieser strategische Zukauf soll die eigene Marktmacht in schwierigen Zeiten entscheidend ausbauen. Ob dies gelingt, steht aber in den Sternen. Auch Bayer durchläuft zur Bewältigung seiner Altlasten und der Schuldenreduktion eine schmerzhafte Restrukturierung, bietet mutigen Investoren aber, sofern vieles davon gelingt, ein attraktives Turnaround-Potenzial. Ganz anders die Dynamik jenseits des Atlantiks. Hier wandelt Zefiro Methane die Sanierung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher in Nordamerika in ein profitables Wachstumsgeschäft um und glänzt mit tollen Umsätzen sowie einem vielversprechenden Chartbild.
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