Quantinuum und die University of Western Australia schließen eine Partnerschaft, um Australiens Kompetenzen im Bereich der Quanteninformatik voranzutreiben

Quantinuum und die University of Western Australia (UWA) unterzeichnen eine Absichtserklärung, um Australiens Arbeitskräfte und Innovationsökosystem auf das Zeitalter des hybriden Quantencomputings, der künstlichen Intelligenz und des Hochleistungsrechnens vorzubereiten

Quantinuum wird Forschern, Studierenden und Unternehmern, die der UWA angehören, Zugang zu seinem Full-Stack-Ökosystem für Quantencomputing gewähren, einschließlich Helios, dem weltweit präzisesten kommerziellen Quantencomputer 1

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von Quantenanwendungen für Branchen, die für die australische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, darunter kritische Mineralien, Energie, Landwirtschaft und Gesundheitswesen

BROOMFIELD, Colorado, und PERTH, Australien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der University of Western Australia (UWA) bekannt, um Australiens Kompetenzen im Bereich der Quantentechnologie zu stärken. Dies soll durch die Erweiterung des Zugangs zu fortschrittlichem Quantencomputing, die Förderung von Nachwuchskräften im Bereich Quantencomputing sowie die Beschleunigung der Entwicklung praktischer Anwendungen erreicht werden, die Quantencomputing, künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnen (HPC) miteinander verbinden.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten der UWA angegliederte Forscher, Studierende und Unternehmer cloudbasierten Zugang zur Full-Stack-Quantencomputing-Plattform von Quantinuum, einschließlich „Helios", dem Quantencomputer der neuesten Generation des Unternehmens. Die Partnerschaft soll praktische Erfahrungen mit fortschrittlichen Quantentechnologien vermitteln und gleichzeitig neue Möglichkeiten schaffen, um zu erforschen, wie Quantencomputing, künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen zusammenwirken können, um komplexe Herausforderungen der realen Welt zu bewältigen.

Die Organisationen werden zudem Möglichkeiten prüfen, das Forschungsökosystem der UWA im Bereich Quanteninformatik und KI durch ein universitätsweites Anwendungszentrum für Quanteninformatik zu erweitern, das Akteure aus Wissenschaft, Industrie und Regierung zusammenbringt, um hochwertige Anwendungsfälle in für die australische Wirtschaft entscheidenden Sektoren zu identifizieren und zu entwickeln, darunter kritische Mineralien, Energie, Landwirtschaft und Gesundheitswesen.