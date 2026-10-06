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    Frankreichs Schüler organisieren landesweiten Protesttag

    Für Sie zusammengefasst
    • Schüler fordern landesweit bessere Lernbedingungen
    • Gewerkschaften rufen zu Protesten und Streiks auf
    • Polizeigranate reißt einem 15-Jährigen die Hand ab
    Frankreichs Schüler organisieren landesweiten Protesttag
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist an diesem Dienstag im Zuge der seit einer Woche andauernden Schülerproteste für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen ein landesweiter Aktionstag geplant. Schülervertreter haben zu Kundgebungen und Protesten in ganz Frankreich aufgerufen. In Paris ist um 14.00 Uhr eine Demonstration auf dem Place de la République geplant.

    Auch in anderen Großstädten wie Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes und Straßburg soll es Versammlungen geben. Unterstützung kommt von mehreren großen Bildungsgewerkschaften, die zur Beteiligung an den Aktionen und teils auch zum Streik aufrufen. Damit könnte der Protest über die Schülerbewegung hinaus an Breite gewinnen.

    Zwar rief Premierminister Sébastien Lecornu die Ministerien am Sonntagabend auf, konkrete Verbesserungen an den Schulen des Landes einzuleiten und den berechtigten Sorgen der Schüler Gehör zu geben. Dennoch gab es am Montag erneute Proteste an 589 Schulen.

    Polizeigranate reißt 15-Jährigem Hand ab

    Für Erschütterung sorgte der Fall eines 15-jährigen Gymnasiasten, dem im nordfranzösischen Lens durch eine von der Polizei abgefeuerte Granate eine Hand abgerissen wurde. Beamte hatten das Geschoss in eine Gruppe demonstrierender Schüler abgefeuert. Die Generalinspektion der Polizei ermittelt gegen die eingesetzte Bereitschaftspolizei. Nach Informationen eines französischen Senders handelte es sich um eine Blendgranate.

    Der Fall könnte den von teils drastischen Gewaltszenen geprägten Protest weiter anheizen. Nach vorherigen Fällen von mutmaßlicher Polizeigewalt steht der Einsatz der Beamten gegen die jungen Menschen zunehmend in der Kritik./evs/DP/zb







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