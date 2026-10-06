Bisher wenig Nachfrage nach Abnehmtablette

Die zunächst schwache Nachfrage sei zu erwarten gewesen, so Preis, denn viele Patientinnen und Patienten seien bereits auf die Spritze eingestellt. "Wenn umgestellt wird, wird das durch den Arzt gemacht und das wird dann erst nach und nach kommen."

BERLIN (dpa-AFX) - Einen Monat nach der Markteinführung der Abnehmtablette in deutschen Apotheken nehmen offenbar wenige Menschen das neue Angebot an. "Die ersten Rückmeldungen aus den Apotheken zeigen: Die Nachfrage nach den neuen, sogenannten Abnehmtabletten ist derzeit noch nicht so groß", sagte Apothekerpräsident Thomas Preis der Deutschen Presse-Agentur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorteile der Spritze



Die Spritze hat laut Preis mehrere entscheidende Vorteile: Sie müsse im Gegensatz zur täglich einzunehmenden Tablette nur einmal in der Woche angewandt werden. Bei der Tablette müssten Patienten zudem auch genau darauf achten, wie man sie einnehme. Man dürfe 8 Stunden vorher nichts essen und auch danach nicht sofort Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nehmen.

"Da überlegen sich schon manche, die gut eingestellt sind mit einer Spritze, ob sie jeden Tag eine Tablette mit diesen genauen Einnahmeregeln nehmen wollen oder nicht lieber einmal in der Woche eine Spritze", so Preis, der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). "Ich glaube, die Tablette ist eine gute Alternative für diejenigen, die eben wirklich nicht spritzen wollen oder eine Spritzenphobie haben".

Debatte um Kostenübernahme durch Krankenkassen



Die Wegovy-Tablette mit dem Wirkstoff Semaglutid ist seit dem 1. September 2026 in deutschen Apotheken erhältlich. Zugelassen ist das Mittel für Menschen mit Adipositas oder mit Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung.

Die Kosten liegen je nach Darreichungsform und Dosierung bei einigen Hundert Euro im Monat. Sie werden bislang nur bei Menschen mit Typ-2-Diabetes von den Krankenkassen übernommen. Ansonsten gelten Abnehmmittel in Deutschland als sogenannte Lifestyle-Arzneimittel und sind keine Kassenleistung.

Allerdings wird über eine Kostenübernahme für bestimmte Patientengruppen diskutiert: Die neue Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschuss - der entscheidet, welche Leistungen gesetzlich Versicherte bezahlt bekommen - hatte sich offen für eine Kostenübernahme gezeigt. Die Chefin der AOK-Krankenkassen hatte hingegen vor zu hohen Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung gewarnt./mxx/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1.143 auf NYSE (06. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,71DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +627,76 %/+886,19 % bedeutet.



