Wadephul warnt wegen Klimawandels vor neuer Migration

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul warnt angesichts der Auswirkungen des Klimawandels vor einer sich verändernden Sicherheitsstruktur und neuen Migrationsbewegungen. "Gerade in fragilen Staaten verstärkt der Klimawandel Not und Hunger - und kann so auch zum Nährboden für Extremismus und Terrorismus werden oder zu Migrationswellen führen", sagte der CDU-Politiker zum Start einer Klima- und Sicherheitskonferenz in Berlin.

Der aktuelle Super-El-Niño drohe die Lebensgrundlage Hunderttausender Menschen zu zerstören, warnte Wadephul. Und dies in einer Zeit, in der Getreidepreise weltweit stiegen, weil Russland Schiffe mit Getreide im Schwarzen Meer angreife und so Menschen weltweit von der Versorgung abschneide, die auf den Import besonders angewiesen seien. Gut gemachter Klimaschutz trage indes zu Sicherheit bei, indem er Staaten resilienter mache.