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    wienerberger Revises Outlook as Weak Demand and Costs Rise

    Wienerberger cuts its 2026 earnings outlook as weak housing demand and rising costs squeeze margins, prompting faster cost cuts and a strategic review.

    wienerberger Revises Outlook as Weak Demand and Costs Rise
    Foto: Wienerberger AG
    • Demand remains weak, especially for residential new builds in the UK, US and Canada; renovation and infrastructure are holding up comparatively better.
    • Energy, raw-material and logistics costs rose significantly from late August, and sales and efficiency measures did not fully offset the inflation.
    • Wienerberger expects third-quarter revenue of approximately €1.2–1.3 billion and operating EBITDA of €170–180 million.
    • The company lowered its full-year 2026 operating EBITDA guidance to €640–650 million.
    • Wienerberger is accelerating cost-optimization measures to improve profitability, reduce leverage and strengthen returns from its assets.
    • Interim CEO Gerhard Hanke has launched a strategic review; an update and the nine-month results are due on November 12, 2026.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.11.2026.


    Wienerberger

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    ISIN:AT0000831706WKN:852894
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