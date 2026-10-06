wienerberger Revises Outlook as Weak Demand and Costs Rise
Wienerberger cuts its 2026 earnings outlook as weak housing demand and rising costs squeeze margins, prompting faster cost cuts and a strategic review.
Foto: Wienerberger AG
- Demand remains weak, especially for residential new builds in the UK, US and Canada; renovation and infrastructure are holding up comparatively better.
- Energy, raw-material and logistics costs rose significantly from late August, and sales and efficiency measures did not fully offset the inflation.
- Wienerberger expects third-quarter revenue of approximately €1.2–1.3 billion and operating EBITDA of €170–180 million.
- The company lowered its full-year 2026 operating EBITDA guidance to €640–650 million.
- Wienerberger is accelerating cost-optimization measures to improve profitability, reduce leverage and strengthen returns from its assets.
- Interim CEO Gerhard Hanke has launched a strategic review; an update and the nine-month results are due on November 12, 2026.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.11.2026.
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