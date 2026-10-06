Weltbank warnt: Der KI-Boom konzentriert sich auf gefährlich wenige Gewinner

Dabei fällt der neue Ausblick zunächst besser aus. Für Ostasien und den Pazifikraum erwartet die Weltbank für das Jahr 2026 ein Wachstum von 4,5 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im April prognostiziert. Unter den großen Volkswirtschaften der Region erhält Vietnam die stärkste Anhebung: um 1,1 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent.

Der KI-Boom ist der Motor für Asiens Wirtschaft. Doch ausgerechnet dieser Wachstumsmotor könnte zur Schwachstelle werden. Laut CNBC warnt die Weltbank: Kippt die Investitionswelle, verliert Ostasien eine entscheidende Stütze.

Der Haken steckt jedoch in der Konzentration. KI-bezogene Waren machten in den meisten Volkswirtschaften der Region mehr als die Hälfte des Exportwachstums aus. In Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam waren es sogar mehr als 70 Prozent. Ohne diese Produkte entwickelte sich der Handel schwach oder schrumpfte sogar.

Wie stark sich das auch an der Börse zeigt, verdeutlicht Südkorea: Samsung und SK Hynix vereinen Ende April allein 43 Prozent des Werts des Leitindex Kospi auf sich.

Doch wer finanziert die nächste Welle? Von den für die Jahre 2025 bis 2028 geplanten KI-Investitionen in Höhe von 2,9 Billionen US-Dollar sollen voraussichtlich 800 Milliarden US-Dollar aus privaten Kreditmärkten kommen. Laut Weltbank sind diese weniger transparent und haben noch keinen schweren Abschwung durchlaufen.

Die KI-Investitionsausgaben erreichen inzwischen etwa sechs Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Das entspricht in etwa dem Höhepunkt der IT-Investitionen im Jahr 2000.

Zugleich könnten steigende Zinsen den von reichlich Liquidität getragenen Boom bremsen.

Eine Korrektur müsste den KI-Superzyklus zwar nicht beenden. Doch laut der Weltbank seien die Investitionen der tatsächlich realisierten Nachfrage vorausgeeilt. Für Asien wäre ein Rückschlag besonders spürbar, da die Region eine zentrale Rolle in der KI-Lieferkette einnimmt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,08 % und einem Kurs von 141,8EUR auf TTMzero (30. Juli 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.





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