DAX-FLASH
Leichte Gewinne - Aktien weiter im Bann von Renditen und Ölpreis
- Dax dürfte leicht zulegen und erneut 25.300 testen
- Erholung folgt auf den stagnierenden Wochenauftakt
- Energiepreise und Anleiherenditen bremsen Aktien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursgewinne folgen. Der Leitindex Dax dürfte erneut die Marke von 25.300 Punkten testen, die er zuletzt zum Schlusskurs nicht überwinden konnte. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn indiziert der Broker IG den Dax 0,2 Prozent höher auf gut 25.300 Zähler. Damit würde sich die vor dem Wochenende begonnene Erholung fortsetzen.
Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Der Brent-Ölpreis war am Dienstagmorgen auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert./bek/mis
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guten Tag
der Chart wurde bereits auf den Schlusskurs von gestern aktualisiert. Ich habe weiterhin die Marke von 25.290 auf der Uhr. Dort sehe ich aktuell einen entscheidenden Bereich: Entweder setzt sich die Bewegung in Richtung 25.000 fort, oder der Kurs stabilisiert sich und nimmt wieder die Aufwärtsrichtung auf.
Und auch hier wieder klassisches Hütchenspiel.... man weiß also, "was zu tun ist". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif