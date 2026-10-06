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    DAX-FLASH

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    Leichte Gewinne - Aktien weiter im Bann von Renditen und Ölpreis

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte leicht zulegen und erneut 25.300 testen
    • Erholung folgt auf den stagnierenden Wochenauftakt
    • Energiepreise und Anleiherenditen bremsen Aktien
    DAX-FLASH - Leichte Gewinne - Aktien weiter im Bann von Renditen und Ölpreis
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursgewinne folgen. Der Leitindex Dax dürfte erneut die Marke von 25.300 Punkten testen, die er zuletzt zum Schlusskurs nicht überwinden konnte. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn indiziert der Broker IG den Dax 0,2 Prozent höher auf gut 25.300 Zähler. Damit würde sich die vor dem Wochenende begonnene Erholung fortsetzen.

    Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Der Brent-Ölpreis war am Dienstagmorgen auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert./bek/mis






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