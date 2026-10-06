JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern dürfte am 22. Oktober ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent für das dritte Quartal berichten, doch der Fokus liege auf den Steuern, schrieb Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 106,6EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
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