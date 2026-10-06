JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern dürfte am 22. Oktober ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent für das dritte Quartal berichten, doch der Fokus liege auf den Steuern, schrieb Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 106,6EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 142,00 € , was eine Steigerung von +33,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer