Wo liegen jetzt Einstiegschancen?

Damit ist die Korrektur aus technischer Sicht möglicherweise noch nicht beendet. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 244,59 US-Dollar und darunter beim 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 238,83 US-Dollar verläuft. Ein Rückgang bis in diesen Bereich könnte eine umfassendere Konsolidierung der Aktie markieren. Entsprechend könnten diese Marken als kurzfristige Ziele auf der Unterseite dienen. Ein passender Put-Optionsschein wird im Anschluss näher betrachtet.

Ende August hatte Johnson & Johnson noch einmal neue Rekordstände erreicht. Das letzte Hoch lag bei 281,07 US-Dollar. Gleichzeitig zeichnete sich im Chart bereits ein steigendes Dreieck mit bärischer Ausrichtung ab. Ein Unterschreiten der Marke von 260,00 US-Dollar galt damals als mögliches Verkaufssignal. Dieses wurde wenig später tatsächlich ausgelöst. Anschließend fiel die Aktie bis in den Bereich der Zwischentiefs von Anfang August bei 254,00 US-Dollar zurück.

Kurzfristig ist wegen der bereits überverkauften Situation allerdings auch eine Gegenbewegung möglich. Ein Anstieg zurück bis 265,00 US-Dollar wäre denkbar. Aus Sicht der charttechnischen Analyse könnte dieser Bereich wiederum interessant sein, um auf einem höheren Kursniveau Verkaufspositionen aufzubauen.

Erst ein Anstieg über 273,70 US-Dollar würde das Chartbild deutlich verbessern. In diesem Fall könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des bisherigen Rekordstands bei 281,07 US-Dollar eröffnen.

Wichtig: Johnson & Johnson wird am 13. Oktober die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Rund um die Veröffentlichung ist deshalb mit einer deutlich erhöhten Schwankungsbreite der Aktie zu rechnen.

Trading-Strategie:

SHORT

Sell-Limit-Order : 265,00 US-Dollar

Kursziele : 244,59 und 238,83 US-Dollar

Renditechance via DU6ELN : 38 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7E8U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,30 - 3,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 215,9978 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 215,9978 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 252,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,81 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6ELN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,34 - 3,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 290,0006 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 290,0006 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 252,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 238,84 US-Dollar Hebel: 6,72 Kurschance: + 38 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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