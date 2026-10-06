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    Johnson & Johnson

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    Wo liegen jetzt Einstiegschancen?

    Ende August hatte Johnson & Johnson noch einmal neue Rekordstände erreicht. Das letzte Hoch lag bei 281,07 US-Dollar. Gleichzeitig zeichnete sich im Chart bereits ein steigendes Dreieck mit bärischer Ausrichtung ab. Ein Unterschreiten der Marke von 260,00 US-Dollar galt damals als mögliches Verkaufssignal. Dieses wurde wenig später tatsächlich ausgelöst. Anschließend fiel die Aktie bis in den Bereich der Zwischentiefs von Anfang August bei 254,00 US-Dollar zurück.

    Damit ist die Korrektur aus technischer Sicht möglicherweise noch nicht beendet. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 244,59 US-Dollar und darunter beim 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 238,83 US-Dollar verläuft. Ein Rückgang bis in diesen Bereich könnte eine umfassendere Konsolidierung der Aktie markieren. Entsprechend könnten diese Marken als kurzfristige Ziele auf der Unterseite dienen. Ein passender Put-Optionsschein wird im Anschluss näher betrachtet.

    Kurzfristig ist wegen der bereits überverkauften Situation allerdings auch eine Gegenbewegung möglich. Ein Anstieg zurück bis 265,00 US-Dollar wäre denkbar. Aus Sicht der charttechnischen Analyse könnte dieser Bereich wiederum interessant sein, um auf einem höheren Kursniveau Verkaufspositionen aufzubauen.

    Erst ein Anstieg über 273,70 US-Dollar würde das Chartbild deutlich verbessern. In diesem Fall könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des bisherigen Rekordstands bei 281,07 US-Dollar eröffnen.

    Wichtig: Johnson & Johnson wird am 13. Oktober die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Rund um die Veröffentlichung ist deshalb mit einer deutlich erhöhten Schwankungsbreite der Aktie zu rechnen.

    Trading-Strategie:

    SHORT

    Sell-Limit-Order : 265,00 US-Dollar

    Kursziele : 244,59 und 238,83 US-Dollar

    Renditechance via DU6ELN : 38 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Johnson & Johnson Corp. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 257,60 // 263,13 // 265,00 // 273,30 US-Dollar
    Unterstützungen: 249,68 // 245,80 // 240,41 // 233,20 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU7E8U Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,30 - 3,31 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 215,9978 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp.
    KO-Schwelle: 215,9978 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 252,93 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 6,81 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU6ELN Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,34 - 3,35 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 290,0006 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp.
    KO-Schwelle: 290,0006 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 252,93 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 238,84 US-Dollar
    Hebel: 6,72 Kurschance: + 38 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Johnson & Johnson Wo liegen jetzt Einstiegschancen? Ende August hatte Johnson & Johnson noch einmal neue Rekordstände erreicht. Das letzte Hoch lag bei 281,07 US-Dollar. Gleichzeitig zeichnete sich im Chart bereits ein steigendes Dreieck mit bärischer Ausrichtung ab. Ein Unterschreiten der Marke von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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