Kaufsignal gescheitert

Dieser Ausbruch scheiterte jedoch. Im Bereich des vorherigen Hochs bei 140,88 US-Dollar konnten sich die Käufer nicht nachhaltig durchsetzen. Die anschließenden Kursverluste führten schließlich zur Ausbildung eines Doppelhochs – ein Signal, das auf eine mögliche weitere Schwäche der Aktie hindeutet.

Zwischen Mitte Juni und Ende September hatte die Citigroup-Aktie eine längere Pause nach ihrer vorherigen Rally eingelegt. Dabei bewegte sie sich zunehmend innerhalb eines symmetrischen Dreiecks. Ein solches Muster kann grundsätzlich auf eine Fortsetzung des bestehenden Trends hindeuten. Besonders interessant war deshalb der letzte Versuch, die obere Begrenzung bei rund 138,50 US-Dollar zu überwinden.

Vor wenigen Tagen folgte dann der Bruch des seit April 2025 bestehenden Aufwärtstrends. Damit wurde ein mittelfristiges Verkaufssignal ausgelöst. Zunächst fiel die Aktie bis zum 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) zurück. Sollte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen, besteht allerdings noch deutlich mehr Korrekturpotenzial. Mögliche Ziele liegen zunächst bei 119,15 und darunter bei 116,55 US-Dollar.

Erreicht die Aktie diese Bereiche, könnten Anleger dort gleichzeitig auf Anzeichen für eine Bodenbildung achten. Sollten sich entsprechende Signale zeigen, könnte sich daraus später wieder eine Gelegenheit ergeben, von einer Erholung der Aktie zu profitieren. Eine besonders wichtige Marke stellt dabei der EMA 200 bei aktuell 123,94 US-Dollar dar.

Bislang sind allerdings keine eindeutigen Signale für eine nachhaltige Trendwende zu erkennen. Deshalb bleibt aus charttechnischer Sicht vorerst die Short-Variante im Fokus.

Für neue Impulse könnte allerdings die in dieser Woche gestartete US-Berichtssaison sorgen. Am 13. Oktober öffnet die Citigroup ihre Bücher und legt ihre Geschäftszahlen für die Investoren vor. Rund um diesen Termin ist daher mit stärkeren Kursbewegungen zu rechnen.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 123,50 US-Dollar

Kursziele : 119,15 und 116,55 US-Dollar

Renditechance via DU56NB : 60 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU876B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,86 - 1,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 107,7465 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 107,7465 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 128,55 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,13 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU56NB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,72 - 1,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,282 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 147,282 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 128,55 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 116,55 US-Dollar Hebel: 6,59 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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