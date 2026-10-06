Abwärtstrend intakt

Auf der Oberseite liegen für die kommenden Stunden wichtige Marken bei 25.507 Punkten und darüber bei 25.601 Punkten. Erst wenn der DAX nachhaltig über 25.830 Punkten auf Tagesschlussbasis bleibt, würde sich das Bild aus technischer Sicht deutlich aufhellen. In diesem Fall könnten die Marken bei 25.900 und 26.080 Punkten wieder stärker in den Fokus rücken.

Zwar konnte sich der DAX in den vergangenen Stunden wieder über die Marke von 25.000 Punkten bewegen. Entwarnung gibt es deshalb aber noch nicht. Seit dem Rekordstand von 26.618 Punkten Ende August befindet sich der Index weiterhin in einem Abwärtstrend. Der 200-Tage-Durchschnitt hat dem DAX in der vergangenen Woche zwar etwas Stabilität gegeben, insgesamt wirkt das Kursbild aber weiterhin schwach und anfällig für Rückschläge.

Sollte sich der DAX dagegen wieder schwächer entwickeln, könnte der Index erneut nach unten drehen. Dann wäre ein weiterer Test der Vorwochentiefs bei 24.832 Punkten möglich. Dort befindet sich auch der 200-Tage-Durchschnitt, der zuletzt als wichtige Unterstützung gedient hat.

Zusätzliche Bewegung an den Märkten könnte in den kommenden Tagen von der US-Berichtssaison ausgehen. Die neuen Unternehmenszahlen dürften für eine höhere Schwankungsbreite sorgen und könnten beim DAX sowohl nach oben als auch nach unten vorübergehend für falsche Signale sorgen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.254 Punkten

VDAX bei 18,64 signalisiert leicht erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 43 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 43 - Sell MACD: -180 - Sell Insgesamt: Strong Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.900 / 26.085 / 26.249 und 26.471 Punkten, nach unten bei 25.172 / 25.099 / 25.000 und 24.790 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln, aber noch intakt - DAX jetzt im Seitwärtsmodus, Bodenbildung in Arbeit - Inverse SKS-Formation auf dem Prüfstand! - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel im Normbereich, aber leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (02. Oktober 2026): Bei 18,64% (steigend) (Vortag: 20,08%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6AA5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,47 - 9,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.382,72 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.382,72 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.254,22 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,66 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN46XY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,47 - 9,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.242,12 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.242,12 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.254,22 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,63 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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