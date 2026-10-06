SpaceX mit freundlicher Monatsperformance – Einstieg prüfen?

SpaceX zählt zu den Schwergewichten am Markt und verfügt über eine enorme Marktkapitalisierung. Die Größe sorgt für Stabilität, begrenzt aber oft das kurzfristige Wachstumstempo. Die hohe Marktbewertung unterstreicht die dominante Stellung von SpaceX innerhalb der Branche. Anleger setzen hier vor allem auf Verlässlichkeit. Als globaler Player profitiert SpaceX von Skaleneffekten und stabilen Cashflows.

Die Aktie konnte ihre Position stützen und schloss stabil im positiven Bereich, mit +8,45 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SpaceX ist in der Branche Luftfahrt und Raumfahrt tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

SpaceX wird mit einem KGV von 2.290,76 auf einem ambitionierten Bewertungsniveau gehandelt. In der Aktie ist damit bereits viel Zuversicht eingepreist. Enttäuschungen bei Wachstum oder Marge könnten an einem solchen Bewertungsniveau sensibler aufgenommen werden. Der Markt unterstellt dem Unternehmen eine starke weitere Entwicklung. Die hohe Bewertung erhöht die Bedeutung neuer positiver Impulse.

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursanstieg seit August, der mit hohen ETF-Käufen und zunehmendem Free Float erklärt wird. Anleger sehen die Bewertung über erwartete KGVs 2027/28 als zunehmend tragfähig. Optimismus stützen hohe Analystenziele sowie Starlink-, KI- und Starship-Wachstum; Risiken bleiben Starship-Probleme, Wiederverwendbarkeit, Kapitalbedarf und sehr ambitionierte Prognosen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

SpaceX Aktie im Oktober 2026 ein Kauf?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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