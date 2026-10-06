Silber unter Druck -0,78 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,726USD. Heute steht er bei 60,62USD. Das Investment wäre auf 3.419,95USD gewachsen – eine Steigerung von +241,99 %.

Silber verliertund fällt auf 60,62USD. Gewinnmitnahmen belasten den Markt, während die Nachfrage nachlässt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abwärtsdruck beim Silberpreis und mögliche Impulse durch den Zinsentscheid. Diskutiert werden die Kursentwicklung der Minen sowie volle COMEX- und Shanghai-Lager im Verhältnis zu Angebotsdefiziten. Zweifel am prognostizierten Industriebedarf nähren die Sorge vor nachlassender Investorennachfrage und einem Gold-Silber-Verhältnis über 80.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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