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    Andritz setzt neue Finanzziele: Das ist bis 2029 geplant

    Neue Ziele, klare Richtung: ANDRITZ peilt bis 2029 zehn Milliarden Euro Umsatz an und setzt für weiteres Wachstum auf Energiewende, Digitalisierung und KI.

    Andritz setzt neue Finanzziele: Das ist bis 2029 geplant
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
    • ANDRITZ strebt bis 2029 einen Umsatz von 10 Mrd. Euro und eine vergleichbare EBITA-Marge von 10 % an; damit werden die bisherigen Ziele für 2027 ersetzt.
    • Die langfristige Wachstumsstrategie beruht auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und Kundenservice.
    • Energiewende und steigender Strombedarf bieten Wachstumschancen; über ein Drittel des Umsatzes stammt bereits aus energienahen Geschäftsbereichen.
    • ANDRITZ setzt auf Automatisierung, Digitalisierung und KI, um Kunden unter anderem vollständig autonome Betriebsabläufe zu ermöglichen.
    • Das Unternehmen führt seine M&A-Strategie und progressive Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 50–60 % fort und verfolgt seine ESG-Ziele für 2030 weiter.
    • Zum Capital Markets Day am 6. Oktober 2026 eröffnet ANDRITZ in Graz ein Experience Center, das seine Kompetenzen in Digitalisierung, Automatisierung und KI präsentiert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 83,60EUR das entspricht einem Plus von +0,42 % seit der Veröffentlichung.


    Andritz

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