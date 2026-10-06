ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Schneider Electric auf 'Neutral' - Ziel runter
- JPMorgan stuft Schneider Electric auf Neutral ab
- JPMorgan senkt Schneider-Kursziel auf 310 Euro
- Buller bevorzugt nun Schneider-Konkurrenten Legrand
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Schneider-Electric-Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 345 auf 310 Euro gesenkt. Phil Buller verwies am Montag auf die vom Technologiekonzern angekündigte Übernahme von PTC. Der US-Softwarespezialist sei zwar ein guter Vermögenswert, und der Kursrutsch von Schneider sei übertrieben. Allerdings sei die Aktie des französischen Unternehmens zuletzt auch schon stark gelaufen. Sein Anlagehintergrund habe bisher vor allem auf dem organischen Wachstum des Energiemanagementgeschäfts basiert. Mit dem Zukauf bauten die Franzosen indes den weniger attraktiven Industrieautomatisierungsbereich aus. Vor diesem Hintergrund bevorzugt Buller nun den Schneider-Konkurrenten Legrand./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 273,1 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Schneider Electric Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +7,70 %/+28,56 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan