Americas Uranium Corp. treibt das Uranprojekt Ford Lake durch die Integration mehrerer unabhängiger geophysikalischer Datensätze voran

Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) (das „Unternehmen“ oder „Americas Uranium“) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Berater, Axiom Exploration Group Ltd., die Zusammenführung der Ergebnisse aus TDEM-, Bodengravitations- und Magnetikmessungen auf dem Projekt Ford Lake des Unternehmens (das „Konzessionsgebiet Ford Lake“) abgeschlossen hat, das am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan liegt. Diese Arbeiten stellen den nächsten Schritt in der systematischen Explorationsstrategie des Unternehmens dar, nachdem die Bodengravitationsmessung 2025 sowie die konzessionsweite Analyse der strukturellen Lineamente und der Höffigkeit im Jahr 2026 abgeschlossen wurden.

Abbildung 1: Lage des Konzessionsgebietes Ford Lake

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Fortschritte des Explorationsprogramms

Das Explorationsprogramm des Unternehmens auf Ford Lake schreitet weiterhin systematisch voran und verfeinert vorrangige Uran-Zielgebiete durch einen stufenweisen, multidisziplinären Ansatz zur Datenintegration.

Die im Jahr 2025 durchgeführte Bodengravitationsmessung identifizierte eine Reihe von separaten Dichteänderungen und Bereichen mit niedriger Gravitation, die als höffig für weitere Untersuchungen angesehen werden. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse führte das Unternehmen im Jahr 2026 eine detaillierte strukturelle Interpretation durch, bei der regionale geologische, geophysikalische und Fernerkundungsdatensätze integriert wurden, um höffige strukturelle Korridore abzugrenzen und Gebiete mit erhöhter struktureller Komplexität und Höffigkeit zu identifizieren.

Das daraus resultierende Strukturmodell hebt dominante von Nordost nach Südwest verlaufende Strukturtrends hervor, ergänzt durch sekundäre von Nordwest nach Südost sowie von Ostnordost nach Westsüdwest verlaufende Trends. Diese sich kreuzenden Strukturrichtungen bieten einen wichtigen Rahmen für die Bewertung potenzieller Wege und struktureller Gegebenheiten, die für eine Uranmineralisierung günstig sein könnten, und wurden in den laufenden Zielbewertungsprozess des Unternehmens einbezogen.

Um diese Ziele weiter zu verfeinern und Gebiete mit erhöhter Uranhöffigkeit abzugrenzen, hat Axiom Exploration Group Ltd. eine konzessionsgebietsweite Integration der von Geotech Ltd. im Jahr 2023 durchgeführten TDEM-Vermessung (Time-Domain Electromagnetic), der von TUZO Geosurveys im Jahr 2025 durchgeführten Bodengravitationsmessung sowie öffentlich zugänglicher regionaler Magnetikdaten abgeschlossen.

Ein Inversionsvolumen des TDEM-Datensatzes unter Berücksichtigung der Erdschichten wurde verwendet, um Profile der scheinbaren Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Tiefe entlang jeder Fluglinie zu erstellen. Unabhängig davon wurden uneingeschränkte Inversionen der Bodengravitations- und regionalen Magnetikdatensätze verwendet, um separate dreidimensionale Anomaliekörper für Dichte und magnetische Suszeptibilität zu generieren.

Diese unabhängig voneinander abgeleiteten geophysikalischen Produkte wurden anschließend direkt verglichen und räumlich mit der strukturellen Interpretation integriert, um Bereiche zu identifizieren, in denen mehrere Explorationsindikatoren zusammenlaufen. Dieser integrierte Ansatz hat die Fähigkeit des Unternehmens verbessert, einzelne Zielgebiete für weitere Untersuchungen zu priorisieren.

Abbildung 2: Mineralrechte im Konzessionsgebiet Ford Lake

Ergebnisse

Die integrierte Interpretation hat eine überzeugende Kombination aus strukturellen und geophysikalischen Merkmalen identifiziert, die die Explorationsausrichtung des Unternehmens bei Ford Lake weiter verfeinert hat.

Anstatt sich auf ein einzelnes geophysikalisches Signal zu stützen, bewertet die Zielauswahlmethodik des Unternehmens die räumliche Übereinstimmung mehrerer unabhängiger Explorationsindikatoren. Gebiete, in denen eine günstige strukturelle Architektur mit Leitfähigkeitssignalen, Gravitationsanomalien und unterstützenden geologischen Belegen zusammenfällt, werden vom Unternehmen als Gebiete mit höherer Priorität für weitere Explorationsarbeiten angesehen.

Basierend auf den Ergebnissen der Leitfähigkeitsinversion aus der TDEM-Untersuchung im Jahr 2023 liegt die interpretierte Basis der Sandsteinabfolge mit etwas geringerem spezifischen Widerstand bei etwa 260 Metern unter der Geländeoberfläche (Abbildung 5). Die Leitfähigkeitsinversion deutet zudem auf einen Versatz der Diskordanz hin, die mit dem EM-Leiter zusammenfällt. Dieser Versatz könnte auf eine Reaktivierung einer Grundgebirgsverwerfung hindeuten, die den Kontakt zwischen Sandstein und Grundgebirge verschoben hat; Bruchbildungen entlang dieser Verwerfung könnten potenziell uranhaltige hydrothermale Fluide zur Diskordanz leiten und dadurch den Fluidfluss bündeln. Nach dieser These könnte der Schnittpunkt von Verwerfung und Diskordanz potenziell eine chemische Falle darstellen, in der oxidierte, uranhaltige Fluide auf reduzierende Gesteine oder Fluide treffen, wodurch gelöstes Uran als Uranmineralien ausfällt.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die integrierte Interpretation eine Reihe von separaten Gravitationsminima entlang der für das Athabasca-Becken charakteristischen regionalen geophysikalischen Korridore in Nordost-Südwest-Richtung aufgezeigt hat. Mehrere dieser Gravitationsmerkmale stehen räumlich in Zusammenhang mit Zonen erhöhter scheinbarer Leitfähigkeit, die durch die TDEM-Untersuchung identifiziert wurden, und treten in der Nähe des interpretierten südlichen Flügels einer Falte auf, die anhand regionaler Magnetikdaten definiert wurde (Abbildungen 3 und 4).

Obwohl Gravitationsminima keine direkten Indikatoren für eine Uranmineralisierung sind, können sie potenziell geologische Bedingungen widerspiegeln, die mit Alterationen, strukturellen Störungen oder lithologischen Kontrasten verbunden sind. Ihr Zusammentreffen mit leitfähigen Trends und einer günstigen strukturellen Architektur bietet daher eine technisch überzeugende Grundlage für weitere Untersuchungen.

Von besonderem Interesse ist ein Gravitationsminimum, das sich etwas südöstlich eines nach Nordwesten einfallenden Leiters befindet. Die räumliche Beziehung zwischen diesen Merkmalen könnte auf eine strukturelle Störung innerhalb des interpretierten Liegenden des Leiters hindeuten – ein Explorationsszenario, das für die weitere Untersuchung einer potenziellen Uranmineralisierung als günstig angesehen wird.

Die Kombination aus leitfähigen Signalen, separaten Gravitationsminima und einer günstigen strukturellen Architektur liefert eine starke technische Begründung für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Priorisierung des Zielgebiets Ford Lake.

Abbildung 3: Interpretation der magnetischen Einheiten

Abbildung 4: Schnitt durch das Leitfähigkeitsvolumen eines geschichteten Erdmodells (mS/m) mit Iso-Hüllen, die aus 3D-Gravitations- und Magnetfeld-Inversionsvolumina extrahiert wurden (blau = Gravitationsminimum, rot = magnetisches Maximum), dargestellt unterhalb von Satellitenbildern des Konzessionsgebietes.

Abbildung 5: Ungefähre Tiefe bis zur Diskordanz (200 m – 310 m unter der Oberfläche), abgeleitet aus der Inversion der Leitfähigkeit der lagigen Gesteinsschichten anhand von VTEM-Daten.

Explorationszielerstellung und nächste Schritte

Axiom Exploration erstellt gemeinsam mit dem Technical Advisor Denis Goulet, P.Geo., derzeit eine priorisierte Liste von Bohrzielen, die die oben beschriebenen kombinierten EM-, Gravitations- und Magnetik-Ergebnisse mit zusätzlichen Modellierungen sowie dem zuvor vom Unternehmen berichteten, auf das gesamte Konzessionsgebiet bezogenen Strukturlinien- und Höffigkeitsmodell zusammenführt und gleichzeitig kürzlich erfasste Daten aus einer MT-Untersuchung einbezieht, die im Jahr 2025 von Expert Geophysics für Mustang Energy durchgeführt wurde. Sobald die Integration abgeschlossen ist und die Bohr-/Zielgebiete abgegrenzt sind, beabsichtigt das Unternehmen, die anstehenden Explorationsaktivitäten systematisch zu priorisieren, die Planung künftiger geologischer, geochemischer und geophysikalischer Programme zu optimieren und ein Bohrprogramm zu entwerfen, um die abgegrenzten Zielleiter zu überprüfen.

Abbildung 6: Höffige Gebiete für weitere Datenmodellierung und Abgrenzung vor der endgültigen Festlegung der Bohrziele.

Kommentar des Managements

Nick Luksha, CEO von Americas Uranium Corp., kommentierte:

„Wir sind begeistert von den anhaltenden Fortschritten bei Ford Lake und der Stärke der Ziele, die sich aus unseren integrierten Explorationsarbeiten ergeben“, sagte Nicholas Luksha, CEO von Americas Uranium Corp. „Das Zusammenspiel aus günstiger struktureller Architektur, Leitfähigkeitssignalen und separaten Gravitationsminima bietet eine überzeugende technische Grundlage für die nächste Explorationsphase. Ford Lake bestätigt weiterhin das Potenzial, das wir beim Aufbau unseres Portfolios erkannt haben, und wir freuen uns darauf, diese Ziele in die nächste Bewertungsphase zu führen.“

Projekt Ford Lake

Das Konzessionsgebiet Ford Lake liegt am südöstlichen Rand des uranproduzierenden Athabasca-Beckens. Es befindet sich etwa 15 km nordwestlich der derzeit in Betrieb befindlichen Uranaufbereitungsanlage Key Lake und etwa 580 km nordnordöstlich von Saskatoon (Saskatchewan). Das Konzessionsgebiet liegt in der Nähe des Übergangs zwischen den Domänen Wollaston und Mudjatik, in denen sich mehrere bedeutende, in Diskordanzzonen und im Grundgebirge beherbergte Uranlagerstätten befinden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass ungeachtet ihrer Nähe und Lage Mineralentdeckungen auf oder in der Nähe historischer Minen wie dem Bergwerksstandort Key Lake oder Lagerstätten innerhalb der Domänen Wollaston und Mudjatik sowie etwaige vielversprechende Ergebnisse daraus nicht unbedingt auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Ford Lake, die Fähigkeit des Unternehmens zur kommerziellen Entwicklung des Konzessionsgebiets Ford Lake oder dort auf das Vorhandensein einer kommerziell nutzbaren Lagerstätte hindeuten.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Denis Goulet, P.Geo., Technical Advisor von Americas Uranium Corp. und registriertem Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Goulet ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht des Unternehmens, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Vorsichtshinweis / Technischer Haftungsausschluss

Geophysikalische, strukturelle und fernerkundungsbasierte Interpretationen haben prognostischen Charakter und stellen keinen direkten Nachweis einer Uranmineralisierung dar. Interpretierte Anomalien, Leiter, Strukturen und Zielgebiete müssen durch geeignete Felduntersuchungen und, sofern gerechtfertigt, durch Bohrungen überprüft werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass Explorationsziele zur Entdeckung einer Mineralisierung oder einer wirtschaftlich rentablen Minerallagerstätte führen.

Über Americas Uranium Corp.

Americas Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung aussichtsreicher Uran-Assets konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 4.700 Hektar im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einem der weltweit führenden Uranreviere. Americas Uranium treibt die Exploration in einem frühen Stadium mithilfe moderner Verfahren und eines disziplinierten, datengestützten Ansatzes voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Exploration und die Konzentration auf vielversprechende Zielgebiete in bislang wenig explorierten Gebieten langfristigen Wert zu schaffen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel, jedoch nicht immer, an Begriffen wie „geht davon aus“, „glaubt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „prognostiziert“, „schätzt“, „könnte“, „würde“, „wird“, „sollte“, „potenziell“, „vorgeschlagen“, „Ziel“, „fortsetzen“, „vorantreiben“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten, erreicht oder realisiert werden, können oder könnten.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Interpretation, Bedeutung und des Prospektionspotenzials von geophysikalischen, strukturellen, geologischen und Fernerkundungsdaten sowie Anomalien auf dem Konzessionsgebiet Ford Lake; des Potenzials, dass Leiter, Gravitationsminima, Strukturkorridore, Schnittpunkte von Verwerfungen und Diskordanzen sowie andere interpretierte Merkmale mit einer Uranmineralisierung in Verbindung stehen; der Festlegung, Einstufung und Priorisierung von Explorations- und Bohrzielen; der Integration zusätzlicher Modellierungs- und Vermessungsdaten von Dritten; der Konzeption, des Zeitplans, des Umfangs und der Durchführung künftiger geologischer, geochemischer, geophysikalischer und Bohrprogramme; der Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets Ford Lake und der Explorationsstrategie des Unternehmens; sowie der potenziellen Entdeckung, Abgrenzung oder Erschließung einer Uranmineralisierung oder einer wirtschaftlich rentablen Lagerstätte.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit historischer, öffentlicher, von Dritten stammender und neu erhobener Daten; der Gültigkeit geophysikalischer Inversionen, Interpretationen und Explorationsmodelle; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal, Ausrüstung, Auftragnehmern und Infrastruktur zu akzeptablen Bedingungen; des rechtzeitigen Erhalts und der Aufrechterhaltung erforderlicher Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsrechte; der Fähigkeit, Explorationsaktivitäten sicher und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen durchzuführen; des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei Rohstoffpreisen, Marktbedingungen und dem regulatorischen Umfeld; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsprogramme wie derzeit vorgesehen durchzuführen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich der mit der Mineralexploration und -erschließung verbundenen Risiken; des spekulativen Charakters der Exploration in frühen Phasen; der Möglichkeit, dass interpretierte Anomalien, Leiter, Strukturen und Ziele durch Feldarbeiten oder Bohrungen nicht bestätigt werden oder nicht zur Entdeckung einer Mineralisierung oder einer wirtschaftlich rentablen Lagerstätte führen; Unsicherheiten hinsichtlich der Genauigkeit und Interpretation geophysikalischer, geologischer, fernerkundungsbasierter und historischer Daten; Änderungen an Explorationsplänen, Budgets, Zeitplänen und Prioritäten; Kostenüberschreitungen, Verzögerungen, Ausfälle von Ausrüstung sowie ungünstige Wetter- oder Feldbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und die Bedingungen einer etwaigen erforderlichen Finanzierung; Schwankungen der Rohstoffpreise und an den Kapitalmärkten; Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte, Zugang, Genehmigungen, Umwelt, behördliche Auflagen, Konsultationen mit indigenen Gemeinschaften und kommunale Beziehungen; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, Beratern, Auftragnehmern und Daten Dritter; Wettbewerb um Arbeitskräfte, Dienstleistungen und Ausrüstung; sowie die sonstigen Risiken, die in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens offengelegt sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen eines der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ziele endgültig festlegen oder dort Bohrungen durchführen wird, dass ein Explorationsprogramm wie derzeit vorgeschlagen abgeschlossen wird, dass interpretierte geologische oder geophysikalische Merkmale validiert werden oder dass Explorationsaktivitäten zur Entdeckung, Abgrenzung oder Erschließung einer Uranmineralisierung oder einer wirtschaftlich rentablen Lagerstätte führen werden. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sowie die Explorationskonzepte sind vorläufig und unterliegen einer weiteren Überprüfung und Interpretation.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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Die Americas Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 0,196EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.