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    H1-Plus: Austriaenergy International Unternehmensanleihe 8,00 % bis 06/28

    Zurück in der Gewinnzone und Rückenwind für grüne Energie: AustriaEnergy meldet einen Halbjahresüberschuss und treibt seine Großprojekte in Chile voran.

    H1-Plus: Austriaenergy International Unternehmensanleihe 8,00 % bis 06/28
    Foto: adobe.stock.com
    • AustriaEnergy erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Überschuss von 0,2 Mio. Euro, nach einem Verlust von 0,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Im August erhielt die erste Projektphase für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak in Magallanes die vollständige Umweltgenehmigung für alle Anlagenkomponenten.
    • Als nächste Schritte in Magallanes plant das Unternehmen ein FEED-Engineering und verbindliche Angebote an potenzielle Abnehmer; die Investitionsentscheidung hängt unter anderem von langfristigen Abnahmeverträgen ab.
    • Der Verkaufsprozess für den baureifen 133-MW-Windpark in Ancud läuft; der Kaufvertrag soll nach dem Eigenkapitalnachweis des Investors möglichst noch 2026 unterzeichnet werden.
    • Für zwei Solar- und Speicherprojekte mit geplanten Leistungen von rund 391 MW und 220 MW werden in den kommenden sechs Monaten Umweltgenehmigungen erwartet; die Baureife ist bis Ende 2027 vorgesehen.
    • AustriaEnergy verfügt über eine Projektpipeline von mehr als 10 GW und erwartet in den kommenden Jahren weitere Erlöse aus Projektverkäufen und Meilensteinen.



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