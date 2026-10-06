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    Neue Modelle erhöhen den Druck

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    E-Autos: Die Preiswende ist da – und VW könnte sie noch beschleunigen

    E-Autos rücken preislich nun wieder näher an Verbrenner heran. Laut Autoexperte Dudenhöffer steigen die Rabatte, während neue VW-Modelle den Druck erhöhen. Doch eine entscheidende Hilfe fehlt bisher in der Preisrechnung.

    Neue Modelle erhöhen den Druck - E-Autos: Die Preiswende ist da – und VW könnte sie noch beschleunigen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Der Preisvorsprung der Verbrenner schrumpft wieder. Nach Monaten, in denen die Aufpreise für reine Elektroautos stiegen, zeigt die jüngste Marktstudie des privaten Center Automotive Research (CAR) eine Wende. Neue Modelle aus dem VW-Konzern könnten den Wettbewerb weiter verschärfen.

    Wie ntv berichtet, kosteten die 25 meistverkauften reinen E-Auto-Modelle in Deutschland im September im Durchschnitt 2.124 Euro mehr als die 25 beliebtesten Verbrenner. Gegenüber August sank die Differenz um 125 Euro.

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    Damit kehrt sich ein Trend um, der Käufer zuvor belastet hatte. Im Dezember 2025 betrug der Aufpreis noch 1.328 Euro. Bis Juli kletterte er auf 2.363 Euro. Trotz der jüngsten Annäherung liegt der Abstand noch fast 800 Euro über dem Niveau von Dezember.

    Langfristig ist die Lücke allerdings deutlich kleiner geworden. Im Oktober 2024 betrug die Differenz zwischen beiden Antriebsarten mehr als 6.500 Euro. In der Anfangszeit der Elektromobilität waren es teilweise sogar 15.000 Euro.

    Jetzt locken die Hersteller wieder mit höheren Nachlässen. Bei den 25 meistverkauften reinen E-Autos stieg der durchschnittliche Rabatt im September auf 17,9 Prozent. Im August waren es 17,4 Prozent.

    Das Center Automotive Research führt diese Entwicklung auch auf neue, günstigere E-Modelle zurück. Laut dem Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer setzen der ID. Polo und weitere elektrische Neuheiten des VW-Konzerns ältere vollelektrische Kleinwagen unter Preisdruck. Er erwartet, dass dieser Trend in den kommenden Monaten noch stärker wird.

    Zuvor hatten hohe Spritpreise und die staatliche Kaufprämie E-Autos attraktiver gemacht. Zusätzliche Verkaufsanreize hielten die Hersteller deshalb aus seiner Sicht für weniger nötig.

    Ein entscheidender Punkt für Käufer ist, dass die staatliche Prämie im Vergleich gar nicht enthalten ist. CAR berechnet die Listenpreise abzüglich der online und bei Vermittlern ermittelten Rabatte. Zusätzlich nutzt das Institut Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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