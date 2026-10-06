RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Rio Tinto in einem Ausblick auf das dritte Quartal von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 6600 auf 6500 Pence gesenkt. Das Angebot der Minen habe sich im bisherigen Jahresverlauf trotz Störungen wie dem Nahostkonflikt oder Wetterkatastrophen als recht widerstandsfähig erwiesen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Einhaltung der wichtigsten Produktionsziele scheine überwiegend möglich, auch hinsichtlich der Kosten. Da sei zwar wegen Treibstoffkosten oder Verbrauchsmaterialien mit Werten am oberen Ende der Prognosespannen zu rechnen, gravierende Kostenexplosionen seien aber nicht zu erwarten. Für Rio Tinto rechnet der Analyst mit Blick auf Eisenerz mit einem nun geringeren Abwärtsrisiko für die Jahresziele./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 85,28EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 £ , was einem Rückgang von -10,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer